На 40 участках дорог Подмосковья установили металлические ограждения

Желание нравиться всем без исключения есть, наверное, у каждого человека. Хочется, чтобы все люди радовались нашим достижениям и желали добра. Но, к сожалению, такое явление не осуществимо, потому что у каждого из нас есть свои страхи, свой опыт и свои жизненные принципы, которые порождают не всегда добрые мотивы.