На 40 участках дорог Подмосковья установили металлические ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Металлические ограждения начали устанавливать на региональных дорогах Московской области для повышения безопасности движения, в настоящее время ограждения появились уже на 40 участках трасс общей протяжённостью около десяти километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Ограждения установлены, в том числе, на двух шоссе с высокоинтенсивным движением: в частности, на 12 участках Старосимферопольского шоссе общей протяжённостью почти четыре километра в Серпухове и Чехове, а также на 14 участках Волоколамского шоссе общей протяжённостью свыше трёх километров на территории городских округов Истра и Красногорск», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Алексея Гержика.Металлические ограждения устанавливают по краю автодорог в местах с повышенным риском ДТП, например, на поворотах, чтобы уменьшить вероятность съезда с трассы.
Всего до конца сезона металлические ограждения смонтируют более чем на 200 участках дорог, общая протяжённость барьеров составит 48 километров.
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