Стало известно, кто может ездить на такси в Подмосковье бесплатно

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Бесплатный проезд в такси предоставляется зарегистрированным в Московской области участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, такая льгота действует в регионе уже семь лет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Ветеран может заказать такси самостоятельно, кроме того, помочь ему оформить заказ может знакомый или родственник. Для этого достаточно позвонить с мобильного телефона по единому номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Оператору надо сказать фамилию, имя и отчество ветерана и год его рождения, а также адрес, куда подавать машину, и конечную точку маршрута», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Информация о том, какая машина будет выслана по заказу, придёт на мобильный телефон. Там будет содержаться цвет, марка и государственный номер автомобиля. Ветерана в поездке может сопровождать родственник или представитель.
Заказ на такси для ветеранов принимаются шесть дней в неделю — с понедельника по субботу с восьми утра до восьми вечера. Отмечается, что общая стоимость льготных поездок для ветеранов не должна превышать 1 тыс. рублей за месяц. Число поездок не ограничивается.
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