Пассажирам подмосковных автобусов раздадут 2 тысячи георгиевских лент

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Две тысячи георгиевских лент подарят пассажирам подмосковных автобусов, акцию в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дарить пассажирам символ Победы в Великой Отечественной войне — это наша добрая традиция. В течение нескольких дней любой желающий сможет совершенно бесплатно получить черно-оранжевую ленту», — подчеркнули в компании.Георгиевские ленты будут раздавать с 6 по 8 мая на некоторых автобусных маршрутах, а также на автостанциях и автовокзалах «Мострансавто» в разных подмосковных городах.
Ранее сообщалось, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси. Ограничений по количеству поездок нет, но общая сумма не должна превышать 1 тысячи в месяц.
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