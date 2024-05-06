В Подмосковье починили девять неисправных светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работу девяти светофоров восстановили в шести городских округах Московской области, неисправности были выявлены сотрудниками Мосавтодора в ходе обследований региональных дорог, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Кроме того, дорожники починили вызывную кнопку на пешеходном светофоре в химкинской деревне Юрлово, где ранее из-за поломки светофор не включал зелёный свет для пешеходов.«Светофоры починили на 32-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, на улицах Борисова и Ленина в городе Лобня, на улицах Келдыша и Гагарина в Жуковском, на Ильинском шоссе и Ново-Никольской улице в Красногорске, а также на Шоссейной улице в Волоколамске», — говорится в сообщении.
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