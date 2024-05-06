В Подмосковье починили девять неисправных светофоров

«Светофоры починили на 32-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, на улицах Борисова и Ленина в городе Лобня, на улицах Келдыша и Гагарина в Жуковском, на Ильинском шоссе и Ново-Никольской улице в Красногорске, а также на Шоссейной улице в Волоколамске», — говорится в сообщении.

