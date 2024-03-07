«Презент на потоке»: Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки не стоит делать на 8 Марта

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8 Марта уже завтра, а значит пора задуматься о том, какие подарки лучше всего преподнести любимой женщине, маме, подруге или коллеге.
Как угадать с подарком и не попасть впросак рассказала эксперт по этикету Кристина Галоян в эфире «Радио 1».
По её словам, подобный подарок является некорректным, потому что дама, получившая этот букет, должна будет самостоятельно переживать о том, куда его поместить. Особенно, если на дворе такой праздник, как 8 Марта, и одной женщине может быть подарено сразу несколько букетов.
Эксперт объяснила, что приятный подарок должен быть персонализированным, в то время как стандартная коробка из магазина выглядит как «презент на потоке».
Помимо этого, Галоян напомнила, что женщинам лучше не дарить алкоголь — это также выступает дурным тоном. Исключение — действительно хорошая или коллекционная бутылка игристого вина.
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«Самая распространённая ошибка, которую допускают 90 процентов людей – они дарят цветы без вазы», — рассказала эксперт.
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«Самый распространённый и нелюбимый презент всех девушек – это обычные коробки из супермаркета. Если мы действительно хотим порадовать женщину, то это должны быть какие-то эксклюзивные сладости ручной работы», — отметила Галоян.
Эксперт объяснила, что приятный подарок должен быть персонализированным, в то время как стандартная коробка из магазина выглядит как «презент на потоке».
«Своей женщине не очень принято дарить духи. Если мы точно знаем, что наша любимая женщина пользуется определённым запахом духов – тогда можно. Это очень интимный подарок и считается, что здесь можно не угадать», — подчеркнула собеседница «Радио 1».К нежелательным подаркам она также отнесла кухонную утварь и дешёвую бижутерию.
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Помимо этого, Галоян напомнила, что женщинам лучше не дарить алкоголь — это также выступает дурным тоном. Исключение — действительно хорошая или коллекционная бутылка игристого вина.
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Евгения Парфентьева