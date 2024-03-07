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Опрос «АльфаСтрахования» показал, что россиянки не хотели бы получить в подарок на 8 Марта косметические наборы и сладости.
В числе желаемых же сюрпризов женщины называли туристические поездки, сертификаты на косметологические и массажные процедуры, на одежду и украшения.
При этом, многие опрошенные отметили, что на 8 Марта просто планируют отдыхать.
А до этого активисты начали организацию фестиваль «Говори по-русски». Как argumenti.ru, поддерживает такую инициативу и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что такое мероприятие будет иметь патриотическое и нравственное значение для общества.
Ранее другой опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц.
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При этом, многие опрошенные отметили, что на 8 Марта просто планируют отдыхать.
«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьёй, партнёром или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — приводит RT текст исследования.
А до этого активисты начали организацию фестиваль «Говори по-русски». Как argumenti.ru, поддерживает такую инициативу и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что такое мероприятие будет иметь патриотическое и нравственное значение для общества.
Ранее другой опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц.
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Мелисса Тимофеева