На 85-м году жизни скончался бывший вице-президент США Дик Чейни
Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений, вызванных пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью политика.
Чейни пережил несколько сердечных приступов и перенёс пересадку сердца в 2012 году. Он занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего с января 2001 по январь 2009 года. До этого он был министром обороны государства.
Политик был членом Республиканской партии и считался одним из самых влиятельных вице-президентов в истории страны. В последние годы он подвергался критике со стороны партии из-за резкой оппозиции Дональду Трампу, которого называл «величайшей угрозой для республики за всю историю», при этом оставаясь «ярым консерватором».
