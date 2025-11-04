На 85-м году жизни скончался бывший вице-президент США Дик Чейни

04 ноября 2025, 14:50

Фото: iStock/Tatiana rico

Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений, вызванных пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью политика.