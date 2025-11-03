Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщёв

03 ноября 2025, 13:44

Валерий Борщёв (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Бывший депутат Госдумы Валерий Борщёв умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачёва в своём Telegram-канале.