Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщёв
Бывший депутат Госдумы Валерий Борщёв умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачёва в своём Telegram-канале.
Борщёв скончался дома. Меркачёва уточнила, что Валерий Васильевич не хотел находиться в больнице, поэтому его комнату оборудовали как хосписную палату. Политик долго боролся с тяжёлой болезнью, последний год не вставал, но продолжал активно звонить и пытаться помогать людям, которые попали в беду.
Валерий Борщёв стал автором федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Эта система, которую приняли в 2008 году, создала в России институт общественных наблюдательных комиссий.
