Трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет
Американская актриса Дайан Лэдд, известная по фильму «Алиса здесь больше не живет», скончалась на 90-м году жизни. Новость о ее смерти распространил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актрисы Лауру Дерн.
Лэдд ушла из жизни 3 ноября в своем доме в калифорнийском городе Охай, в последние минуты рядом с ней находилась дочь. Причина смерти известной артистки в материале не называется.
«Она была величайшей (...) матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах», — сказала Лаура Дерн.
Американские зрители хорошо знали Лэдд по ролям в таких проектах, как «Самый быстрый Индиан» и «Детство Шелдона». За свою карьеру в кино Дайан Лэдд снялась более чем в 200 фильмах и телесериалах и трижды номинировалась на «Оскар».
Первую номинацию она получила за работу в картине Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (Alice Doesn't Live Here Anymore, 1974), последующие — за фильмы «Дикие сердцем» (Wild At Heart, 1990) и «Беспутная роза» (Rambling Rose, 1991), где она снималась вместе с дочерью.
