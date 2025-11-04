Трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет

04 ноября 2025, 01:41

Дайан Лэдд ​(Фото: Instagram* @rosedianeladd)

Американская актриса Дайан Лэдд, известная по фильму «Алиса здесь больше не живет», скончалась на 90-м году жизни. Новость о ее смерти распространил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актрисы Лауру Дерн.





Лэдд ушла из жизни 3 ноября в своем доме в калифорнийском городе Охай, в последние минуты рядом с ней находилась дочь. Причина смерти известной артистки в материале не называется.





«Она была величайшей (...) матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах», — сказала Лаура Дерн.