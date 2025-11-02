На 90-м году жизни умер профессор Владимирского госуниверситета Владимир Фурашов
Владимирский государственный университет сообщил о смерти доктора филологических наук Владимира Фурашова. Профессор скончался 1 ноября на 90-м году жизни.
Фурашов посвятил преподаванию больше 50 лет. Он подготовил тысячи учителей русского языка и литературы для школ России и Венгрии.
«Уход Владимира Ивановича, обаятельного, мудрого, благородного, порядочнейшего, интеллигентного человека, преданного науке, всегда открытого для обсуждения любых вопросов, — тяжёлая утрата для его родных, друзей, коллег, студентов», — сказано на сайте университета.Профессор опубликовал более 200 научных и научно-методических работ. Прощание с Фурашовым пройдёт 4 ноября в храме Архангела Михаила на Студёной горе.
