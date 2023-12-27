На 95-м году жизни умер создатель пистолета Glock 17 Гастон Глок

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Австрийский бизнесмен и инженер, основатель компании — производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Об этом пишет Die Presse со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
«До самого конца он отвечал за стратегическое направление компании и её сотрудников», — говорится в публикации.
Другие подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.
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