Тело писателя-фантаста Жилича обнаружили в гостинице в центре Москвы

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В отеле «Рэдиссон Славянская» в центре Москвы обнаружено тело писателя-фантаста Андрея Жилича.
Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Погибший писатель лежал в ванной комнате.
Жилич является автором книг в жанре социальной и научной фантастики: «Пауза» и «Последняя пауза».
Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.
Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли. Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.
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Погибший писатель лежал в ванной комнате.
Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.
Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли. Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.
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Мария Фирсова