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Тело писателя-фантаста Жилича обнаружили в гостинице в центре Москвы

27 декабря 2023, 18:06
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В отеле «Рэдиссон Славянская» в центре Москвы обнаружено тело писателя-фантаста Андрея Жилича.
Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Погибший писатель лежал в ванной комнате.


Жилич является автором книг в жанре социальной и научной фантастики: «Пауза» и «Последняя пауза».

Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.

Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли. Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.

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#москва
#писатель
#новости
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Пьяные россияне хотели захватить пассажирский самолет, летевший в Ульяновск
27 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/Sitikka

Двое россиян, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, хотели захватить самолет.
План мужчин не удался и нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент случился в воскресенье на борту рейса в Ульяновск. О дебоширах правоохранителям сообщил экипаж самолёта.

Самолета успешно посадили. По прибытии в аэропорт дебоширов задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.

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#самолет
#аэропорт
#происшествие
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СК: В убийстве пенсионерки в Кашире подозревают 72-летнего рецидивиста
27 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/tanawit sabprasan

По подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей в Подмосковье, задержали 72-летнего рецидивиста, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 23 декабря 70-летняя жительница Подмосковья поехала на дачу в Каширу. В этот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. Больше пенсионерку никто не видел, её телефон остался вне зоны доступа.

Следователи отследили весь маршрут пенсионерки и проверили все машины, которые проезжали мимо неё. Правоохранители заподозрили 72-летнего мужчину из деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. При осмотре автомобиля подозреваемого были найдены капли крови в багажнике.

Рецидивист задержан, сейчас с ним работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#пенсионерка
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#кашира
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Подростка затянуло на ленту на птицефабрике, ему отрезало руку
В Омской области 17-летнему подростку отрезало руку на птицефабрике
27 декабря 2023, 17:21

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Подростку отрезало руку транспортировочной лентой на омской птицефабрике. Об этом сообщает портал Ngs55.ru.
17-летний юноша подрабатывал на производстве «Птицефабрика Любинская». В какой-то момент он оказался под транспортировочной лентой. Несовершеннолетнему удалось выжить, однако он лишился руки.

Кроме того, подросток получил черепно-мозговую травму и ранение плеча.

Несовершеннолетний был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Выясняется, есть ли вина сотрудника, отвечающего за безопасность при организации и проведении работ на фабрике.

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Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где отчим убил мать

Женщина заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их

В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду
#подросток
#птицефабрика
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#происшествие
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Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где отчим убил мать
Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где убили мать
27 декабря 2023, 16:25

Фото: iStock/Michael Nesterov

В башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Согласно сообщению, 42-летний мужчина ночью с субботы на воскресенье ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, где она проживала с с16-летним сыном. Угрожая пистолетом, он заковал подростка в наручники и стал ждать возвращения его матери. Когда она вернулась, парню чудом удалось сбежать из квартиры и с помощью знакомых вызвать полицию.

Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины. Бывший сожитель сильно избил ее, а после нанес несколько ножевых ударов в область шеи и груди. Она погибла на месте. Уже утром убийца был задержан. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

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Женщина заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их
Жительница Петербурга заманила двух школьников к себе домой и начала избивать
27 декабря 2023, 15:36

Фото: istock / Giuda90

48-летняя жительница Санкт-Петербурга заманила двух школьников к себе домой и избила их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ региона.
В ведомстве рассказали, что злоумышленница пригласила двух несовершеннолетних школьников к себе домой под предлогом «выпить чай и согреться». После того, как школьники оказались в квартире, петербурженка заперла дверь и стала издеваться над детьми.

Оба мальчика были избиты предметом, похожим на нунчаки. Кроме того, женщина распылила в квартире газ и угрожала несовершеннолетним ножом. В результате побоев, у мальчиков зафиксированы многочисленные ссадины, гематомы и черепно-мозговые травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится проверка.


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В Италии пенсионерка скончалась из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
27 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / MarianVejcik

В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно крупной суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает RaiNews24.

В начале декабря появилась информация, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии оказалась в больнице после ошибки компании, которая поставляет воду в ее квартиру.

Женщине стало плохо, когда она увидела счет в 15 тысяч евро за воду. По информации коммунальщиков, настоящая сумма счет составляет всего 55 евро. Женщина узнала, что банк выплатил половину суммы и от стресса пропала в реанимацию.

«Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека», — заявили в компании.
Она скончалась в возрасте 88 лет.

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#пенсионерка
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#жкх
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В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду
27 декабря 2023, 15:17

Фото: istockphoto/kieferpix

Жительница Воронежской области сообщила. что её сына побили в детском саду.
«Вести Воронеж» сообщает, что двухлетний мальчик ходил в детсад в Новоусманском районе области. Со слов матери, 18 декабря сын вернулся из группы с синяками и ссадинами на лице и теле.

«Воспитатель не может никакого внятного ответа дать», — говорит мать мальчика.
Сообщается, что после случившегося воспитатель уволилась из детского сада. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом писал портал Ufa1.ru.

По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.

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#воронеж
#дети
#детский сад
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Звезда «Счастливы вместе» лишилась 200 тысяч рублей из-за фокуса карманницы
Актриса Наталья Бочкарева стала жертвой воровки и лишилась 200 тысяч рублей
27 декабря 2023, 15:02

Фото: istock / Nikolaeva Elena

Российская актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева обратилась в полицию с заявлением о пропаже 200 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT

Сообщается, что 43-летняя Бочкарева встретилась с карманницей на входе в ресторан «Мзиури» в Климентовском переулке в Москве. Мошенница воспользовалась давкой и прижалась к актрисе. Она накинула платок на сумку и достала кошелек. После этого воровка сбежала.

Артистка заметил пропажу когда полезла за кошельком, чтобы оплатить счет за обед. В кошельке находилось 200 тысяч рублей наличкой. Наталья Бочкарева решила написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#актриса
#заявление
#счёт
#ресторан
#кража
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Москвичи пережили кровавый «потоп» из-за мертвого соседа сверху
В московской квартире из-за затопления кровью обнаружили разлагающийся труп
27 декабря 2023, 14:50

Фото: istock / Diy1

На западе Москвы на улице Багрицкого жильцы дома пожаловались на необычный потоп — их квартиру залило кровью соседа сверху. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Соседи увидели, как с потолка течет что-то красное и обеспокоились, поскольку повсюду стоял неприятный запах», — рассказал источник телеканала.
Они обратились к полицейским. Прибывшие на месте правоохранители выяснили, что в квартире, находящейся этажом выше, вторую неделю лежит тело 60-летнего соседа. По их словам, погибший злоупотреблял алкоголем.

По предварительным данным, мужчина умер своей смертью. Выяснением обстоятельств и причин гибели москвича в настоящий момент занимаются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на территории частного домовладения обнаружили тела преподавательницы начальных классов и мужчины обнаружили в гараже на территории частного домовладения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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