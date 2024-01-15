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Подмосковных любителей природы пригласили посчитать водоплавающих птиц

15 января 2024, 11:42
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

15 января в России проходит очередной этап акции «Серая шейка». Это традиционный зимний учет водоплавающих птиц. Помочь орнитологам могут все желающие, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«В Подмосковье зимний учёт птиц традиционно является одним из самых массовых. Климатические изменения сильно влияют на поведение водоплавающих, которые всё чаще отказываются от сезонной миграции. Полученные в результате учёта данные помогут учёным оценить состояние популяций и спрогнозировать ситуацию на будущее. Приглашаю всех, кому дорога подмосковная природа, принять участие в учёте», – отметил Фирсов.
В программе участвуют орнитологи-любители и учёные, волонтёры и любители природы. Учет необходим для того, чтобы обновить данные мониторинга массовых видов и мест их обитания. Он проводится под эгидой Союза охраны птиц России.


О том, как принять участие в акции «Серая шейка», можно прочитать на сайте Российского общества охраны птиц, а также на сайте мероприятия.

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В Краснознаменске благоустроят площадь для массовых мероприятий
15 января 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Площадь Ленина в Краснознаменске, на которой проходят основные массовые мероприятия округа, благоустроят в текущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Согласно проекту, на площади, расположенной перед Домом офицеров, будет расширено пространство для пешеходов. Кроме того, полностью обновят плиточное мощение с рисунком. На площади также установят выполненное из металла название города, эта конструкция будет оборудована вечерней подсветкой. Освещение обновят и на всей площади», — отмечается в сообщении.

Благоустройство проведут в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В министерстве добавили, что благоустройство площади — это второй этап работ. Первый, в который входило набережной пруда и сквера в Краснознаменске, завершили в 2023 году.

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В Подмосковье спасатели освободили из запертой квартиры пожилую женщину
15 января 2024, 11:35

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проникли через окно в квартиру, чтобы помочь пенсионерке. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который попросил помочь попасть к своей матери в квартиру, которая была заперта изнутри на щеколду

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью трехколенной лестницы поднялись на второй этаж и проникли в квартиру через окно балкона. Спасатели выяснили, что 80-летняя женщина упала на пол и не могла самостоятельно подняться. Работники подразделений перенесли пенсионерку на кровать, после чего открыли дверь и обеспечили доступ мужчины к престарелой матери. Медицинская помощь хозяйке квартиры не потребовалась», — поделился старший смены Виталий Павлов.

Стоит отметить, что ​инцидент произошел в городском округе Королёв.

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В Малом театре началось прощание с Юрием Соломиным
15 января 2024, 11:23

Фото: istock / :Imagesines

В Государственном академическом Малом театре началась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, который скончался 11 января на 89 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки человек несут цветы, у входа в театр образовалась очередь. Церемония начнется в 11:00 на Исторической сцене. На церемонию прощания также приехала глава Министерства культуры России Ольга Любимова.

Причиной кончины Соломина стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта. За 2 дня до смерти артиста выписали из больницы.

Президент РФ Владимир Путин выразило соболезнования родственникам и близким Соломина. Он заявил, что смерть актера тяжелая, невосполнимая утрата для культуры страны, для всей России.

До этого стало известно, что актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковные школьники завоевали 30 медалей на международной олимпиаде
15 января 2024, 11:21

Фото: iStock/Motortion

Команда Московской области завоевала 30 медалей на XX Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, кроме того, подмосковные школьники получили несколько специальных премий, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В олимпиаде приняли участие более 700 старшеклассников из 16 стран. В команду Подмосковья вошли 30 учеников из Физтех-лицея имени Капицы и два представителя долгопрудненского лицея №5. Вместе они завоевали 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей», — говорится в сообщении.

Кроме того, ученики Физтех-лицея заняли второе место в общекомандном зачёте и получили специальные премии.

Олимпиада проводилась в Казахстане, всего там было разыграно 344 медали. В жюри вошли представители семи стран, включая Россию и Китай.

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Три коломенские семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий
15 января 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Коломне благодаря госпрограмме жилищные условия улучшат три семьи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Две многодетные Афанесьевых и Манухиных, и одна молодая — Харьковских получили возможность улучшить свои условия проживания в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» и «Обеспечение жильем молодых семей» по госпрограмме Московской области «Жилище».


«Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных стали для нас ключевыми задачами. Собственное жильё — это основа, на которой строится дальнейшая счастливая жизнь», — поздравил обладателей сертификата глава городского округа Коломна Александр Гречищев.


Стоит отметить, что в этом году такую возможность смогут получить порядка 270 молодых и 24 многодетных семьи, проживающих на территории Московской области.


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Суд в Москве запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров машин
15 января 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете продажи через интернет, в том числе на платформе Aliexpress, специальных устройств, позволяющих скрывать автомобильные номера от камер видеонаблюдения.
Об этом сказано в тексте судебного решения, выдержки из которого приводит ТАСС. В документе уточняется, что информация о подобных приборах на сайте Aliexpress теперь запрещена к распространению. Ранее предложения о покупке устройств, которые позволяли сделать государственные номера машин невидимыми для камер автоматической фиксации нарушений, размещались там в свободном доступе. В настоящее время подобные объявления уже удалены с площадки.

В тексте документа присутствуют пояснения о том, что анонсы продаж указанных приборов противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме того, по закону за передвижение на автомобиле с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Исходя из этого, суд счёл размещение указанных объявлений незаконным.

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В Подмосковье облегчили проезд по Володарскому и Каширскому шоссе
15 января 2024, 10:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы пяти светофоров оптимизировали в Ленинском округе и Химках с начала января, преобразования коснулись проезда по Каширскому и Володарскому шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
«В Ленинском округе синхронизировали два светофора на пересечении Володарского и Каширского шоссе у остановки «Поворот на Молоково», а также два светофора на пересечении Володарского и Островского шоссе у остановки «Поворот на Остров» и на перекрёстке Володарского шоссе с улицей Василия Молокова в селе Молоково. Это увеличило время безостановочного проезда по трассам», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Химках была изменена работа светофора у дома №27 по Набережной улице. Теперь у автомобилистов есть больше времени, чтобы выехать из ЖК «Город Набережных».

Ранее сообщалось, что в минувшем году в Московской области была оптимизирована работа более 290 светофоров.

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#дороги
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Во время прорыва грунтовых вод на шахте в Воркуте один человек погиб
15 января 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Adam88xx

Грунтовые воды затопили подземный участок шахты «Заполярная» в Воркуте. Во время ЧП один человек погиб, ещё одного горняка сейчас разыскивают спасатели.
Сотрудники экстренных служб сообщили, что в момент аварии в шахте на глубине около 600 метров находились 60 человек. На аварийном участке работали три шахтёра. Со всеми, кроме одного, в настоящее время установлена связь, передаёт «Интерфакс». Кроме погибшего в результате затопления подземного участка, ещё один горняк госпитализирован. У него диагностированы ушибы и переломы. На месте работают сотрудники МЧС и медики.

Шахта «Заполярная» принадлежит АО «Воркутауголь», одному из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России. Она была сдана в эксплуатацию в 1949 году. Горные работы в штреках производятся на глубине до 855 метров.

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В Подмосковье рыбакам напомнили о соблюдении мер безопасности в морозы
15 января 2024, 10:15

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Спасатели Московской области рекомендуют рыбакам соблюдать меры безопасности в морозы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
На водоёмах на территории всего Подмосковья сотрудники МЧС проводят профилактические рейды.

«Рыбаки с собой отапливаемые палатки. Спасатели объяснили им, что внутрь укрытия должен поступать свежий воздух во избежание отравления угарным газом, поэтому следует периодически открывать двери или окна для проветривания. Также им объяснили, что запрещено оставлять горелки без присмотра», - подчеркнул первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины,и есть риск оказаться в полынье.

Стоит отметить, что любители зимнего активного отдыха не должны забывать о правилах безопасного поведения на ледовой поверхности даже в сильные морозы и в случае непредвиденных обстоятельств обращаться по телефону к экстренным службам.

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