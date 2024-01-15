Подмосковных любителей природы пригласили посчитать водоплавающих птиц

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«В Подмосковье зимний учёт птиц традиционно является одним из самых массовых. Климатические изменения сильно влияют на поведение водоплавающих, которые всё чаще отказываются от сезонной миграции. Полученные в результате учёта данные помогут учёным оценить состояние популяций и спрогнозировать ситуацию на будущее. Приглашаю всех, кому дорога подмосковная природа, принять участие в учёте», – отметил Фирсов.В программе участвуют орнитологи-любители и учёные, волонтёры и любители природы. Учет необходим для того, чтобы обновить данные мониторинга массовых видов и мест их обитания. Он проводится под эгидой Союза охраны птиц России.
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