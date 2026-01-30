В Ногинске откроют художественно-техническую выставку, посвящённую военной технике

30 января 2026, 22:37

В фойе Московского областного театра драмы и комедии Богородский городского округа 1 февраля откроют совместную выставку Центрального музея ВВС и Ногинского отделения Союза художников Подмосковья «Операция ZOV». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Проект объединяет художественный и инженерно-технический взгляды на современность.



Посетители увидят живописные полотна, в которых художники раскрывают образ мирного неба. Также в выставочном зале будут представлены реальные экспонаты, в том числе сбитые БПЛА и другие редкие предметы, демонстрирующие уровень современной военной техники.

«Театр всегда был площадкой диалога, осмысления времени. Эта выставка – уникальная возможность увидеть современность глазами художников и инженеров, почувствовать пульс сегодняшнего дня. Мы рады предоставить пространство для этого важного проекта, объединяющего искусство и технологию», – отметил директор Мособлдрамы Михаил Смирнов.