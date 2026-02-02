В Подмосковье обсудили внедрение искусственного интеллекта в школах

02 февраля 2026, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стратегическая сессия, посвящённая развитию цифровых навыков и внедрению искусственного интеллекта в систему образования Московской области, состоялась на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





Мероприятие проходило 30 и 31 января, участие в нём приняли директора более 200 подмосковных школ, а также специалисты по цифровым технологиям и индустриальные партнёры.





«Для нас важно, чтобы технологии помогали учителю и дополняли учебный процесс. Все решения мы рассматриваем с точки зрения пользы для ученика и безопасности», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.