В Подмосковье обсудили внедрение искусственного интеллекта в школах
Стратегическая сессия, посвящённая развитию цифровых навыков и внедрению искусственного интеллекта в систему образования Московской области, состоялась на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Мероприятие проходило 30 и 31 января, участие в нём приняли директора более 200 подмосковных школ, а также специалисты по цифровым технологиям и индустриальные партнёры.
«Для нас важно, чтобы технологии помогали учителю и дополняли учебный процесс. Все решения мы рассматриваем с точки зрения пользы для ученика и безопасности», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Она добавила, что сейчас подмосковные учителя используют искусственный интеллект в качестве ассистента, а в ИТ-классах обучаются более семи тысяч старшеклассников.
В ходе сессии участники обсудили влияние ИИ на образовательные практики и развитие мышления, а также важность обучения владением этим инструментом. Предложения, сформулированные по итогам мероприятия, лягут в основу работы по дальнейшему внедрению искусственного интеллекта в образование.