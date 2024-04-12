На Алтае неизвестные от лица губернатора Томенко рассылают фейковые сообщения

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В Алтайском крае рассылают фейковое сообщение от лица губернатора региона Виктора Томенко о необходимости пообщаться с «куратором» в связи с покушением на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что в рассылке указывается на необходимость проведения телефонного разговора с неким «куратором» из-за покушения на Чибиса и участившихся хакерских атак.
В правительстве Алтайского края указали на то, что сообщения ложные, и призвали граждан не поддаваться на такие провокации.
В настоящее время источник рассылки устанавливается. Жителей региона призвали сообщать в полицию в случае получения сообщений такого рода.
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В правительстве Алтайского края указали на то, что сообщения ложные, и призвали граждан не поддаваться на такие провокации.
В настоящее время источник рассылки устанавливается. Жителей региона призвали сообщать в полицию в случае получения сообщений такого рода.
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Анастасия Чинкова