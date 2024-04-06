Работника Петербургского института ядерной физики арестовали за фейки об армии РФ

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Техника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова Дмитрия Богмута отправили под стражу за распространение фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе суда.
Сотрудник института отправлен под стражу на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
Следователи установили, что техник распространял ложную информацию о ВС РФ за пределами страны. Он публиковал недостоверные сведения о ВС РФ, фейковые изображения и искаженные данные о целях СВО на территории Украины.
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