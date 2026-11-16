На античность «трусы не наденешь»: Филолога возмутило сокращение стихов Пушкина

16 ноября 2026, 19:09

Филолог Балдицын считает недопустимым сокращение стихов Пушкина

Фото: istockphoto/Rostislavv

Из изданий школьной программы по литературе исчез фрагмент стихотворения Александра Пушкина, в котором поэт предлагает няне «выпить с горя». Доктор филологических наук, профессор МГУ Павел Балдицын назвал недопустимым сокращение произведений классиков, сравнив цензуру с попыткой одеть античные статуи, а на них «трусы не наденешь», пишет «Газета.Ru».





Сам поэт не называет в тексте конкретный вид алкоголя. В издательстве «Просвещение» заявили «Газете.Ru», что произведение не прошло государственную экспертизу из-за алкопропаганды. Исследователи творчества поэта, депутаты и сенаторы раскритиковали акт цензуры.





«Для языкового разбора сокращения понятные, почти все произведения сокращают в учебных изданиях. Я не думаю, что это от большого ума сделано, потому что там строфа-то завершает замечательно: «сердцу будет веселей». Сокращение есть всегда. Я помню, как со своим внуком проходил «Тараса Бульбу», и из хрестоматии были выброшены куски, которые описывали поведение этих самых запорожских казаков, насилие, и как относились к евреям. Это вообще такая политика отрицать. Но почему у нас по телевидению затушевывают голое тело? В любой галерее, в любом музее этих голых тел можно увидеть полным-полно, и там все не заблюрить. Ну не наденешь трусы на Давида или на Венеру Милосскую», — подчеркнул Балдицын.

«Детки к 3 классу уже кое-что знают — и что такое «выпьем с горя» могут спокойно прочесть. Я такое [сокращение] не поддерживаю. Я считаю, что если Пушкин написал такое, и ты хочешь использовать даже в лингвистических целях, ну приведи полностью. А его няня, Арина Родионовна, действительно любила выпить. А Пушкин что, не пил в зимний вечер? Холодно, конечно, выпивал. Он же в ссылке был, в Михайловском. И, конечно, выпить зимой неплохо. Да и весной, и осенью тоже. Пили брагу, настоящее вино из винограда, оно было дорогим и достаточно редким в псковской губернии. Пили брагу или то, что называется белым хлебным вином, то есть водку. Они, может, не употребляли этого слова, но пили спиртное», — резюмировал спикер.