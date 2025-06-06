На Арбате полностью закрашивают легендарную Стену Цоя
На Арбате полностью закрашивают легендарную Стену Цоя. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
В настоящее время причины этих действий неизвестны.
Напомним, что 12 апреля Стена уже обсуждалась в Сети. Тогда поклонники скончавшегося рэпера Паши Техника нанесли слово «Техник» поверх имеющихся рисунков, посвящённых Цою. На следующий день после этого фанаты рок-музыканта закрасили рисунки вандалов и написали: «Цой жив, а Паша Техник мёртв».
Стена Цоя появилась на Арбате в 1990 году после известия о гибели артиста. Кто-то написал на поверхности: «Сегодня погиб Виктор Цой». В ответ приписали: «Цой жив». С тех пор фанаты певца нанесли множество рисунков и подписей, наклеили плакаты и стикеры.
Дальнейшая судьба Стены, которую закрашивают, неизвестна.
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