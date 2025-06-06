На Поклонной горе отметят годовщину образования российской полиции
7 июня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт тематический день МВД России. Мероприятие будет приурочено к 307-й годовщине образования российской полиции.
«Масштабная и яркая программа будет насыщена разнообразными демонстрационными, интерактивными и фото-зонами. Это отличная возможность полезно и увлекательно провести выходной, узнать больше о работе служб Министерства внутренних дел России», – рассказали в пресс-службе ведомства.Там уточнили, что программа начнётся в полдень и завершится в 18:00 часов.
Вход свободный.