Раскрыта тайна загадочного убийства священника в XIV веке

06 июня 2025, 14:38

Crim L.F.: В 1337 году на священника Форда убили по приказу знатной дамы

Фото: iStock/ jarino47

Историк из Кембриджа рассекретил детали громкого убийства 1337 года: по новой информации, священника Джона Форда устранили по приказу знатной дамы, которая имела отношение к средневековой преступной группировке, сообщил Criminal Law Forum.





Проект Medieval Murder Maps исследует сотни насильственных преступлений в Англии XIV века, но дело Форда выделяется своей драматургией. Со слов профессора Мануэля Айснера, виновницей происшествия была мстительная аристократка Эла Фицпейн, которую церковь публично опозорила за связь с тем же священником.



Фицпейн ранее вместе с супругом и Фордом спланировала налет на монастырь: они выломали ворота, разграбили здания, срубили деревья, своровали десятки овец, коров и свиней. Потом архиепископ Кентерберийский запретил Эле носить золото и драгоценности. Он назначил ей наказание: семилетний «путь покаяния» — ежегодная босоногая процессия с восковой свечой через наиболее длинный неф Англии в Солсберийском соборе. Историки полагают, что инициатором ее разоблачения мог быть сам Форд, который пытался оправдать себя перед церковью.



Через несколько лет на священника напали на оживленной улице Лондона, у собора Святого Павла: брат Элы перерезал горло, а двое ее экс-слуг ударили в живот. Инцидент случился в час вечерней молитвы, при огромном количестве свидетелей.



Присяжные признали виновных, но никто так и не предстал перед судом — лишь один человек, которого осудили только спустя пять лет.



Историки уверяют: нападение на Форда — это не просто акт мести, но и демонстрация силы. Его казнили публично.





«Это была расправа в стиле мафии, призванная показать, кто на самом деле контролирует городские улицы», — полагают авторы проекта.