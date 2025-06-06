Прокуратура Москвы аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина
Прокуратура Москвы аннулировала военный билет Михаила Литвина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Ранее в Генеральную прокуратура обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она просила проверить, действительно ли блогер покупал военный билет, как заявлял в интервью.
В ответ на ее запрос надзорный орган сообщил, что ему была присвоена категория «В». По итогам проверки военный комиссар Москвы выявил нарушения. Вскоре решения об освобождении от призыва и зачислении в запас были отменены.
Михаила Литвина могут привлечь к уголовной ответственности по статье об изготовлении и обороте поддельных документов. В настоящее время блогер находится в Дубае.
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