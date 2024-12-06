В истринском селе Рождествено построят школу на 850 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Школу, рассчитанную на 850 учеников, построят рядом с Рождественским бульваром в селе Рождествено городского округа Истра, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школа будет трёхэтажной, её общая площадь составит 11,9 тыс. квадратных метров. Здание рассчитано на комфортное размещение 34 классов. В школе предусмотрены универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, помещения для занятий по домоводству и кулинарии, а также библиотечно-информационный центр, актовый зал, два спортзала и хореографический зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.На пришкольной территории обустроят площадки для занятий спортом, игровые комплексы, организуют опытную зону для выращивания овощей и места для отдыха.
Строительство школы планируется завершить в 2027 году.
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Лев Каштанов