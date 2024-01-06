В Химках временно изменится схема движения маршрутов №7, 25 и 873

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Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Пассажирские машины указанных маршрутов не будут останавливаться на остановке «Стадион Юность» по Железнодорожной улице. Для пассажиров, пользующихся маршрутом №7, будет организована бесплатная пересадка на остановке у станции Сходня по улице Чапаева, дом 1. Такая мера необходима из-за того, что маршрут будет разделён на две части.
Объехать закрытую часть пути возможно в створе улиц Шоссейная — Мцыри в микрорайоне Фирсановка, а также через Ленинградское шоссе в районе торгового комплекса «Мега-Химки».
Власти городского округа Химки призывают граждан быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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