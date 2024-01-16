Воробьёв проверил работу отремонтированной котельной в Солнечногорске

Видео: пресс-служба правительства МО
Котельную «ГЭМЗ» в Солнечногорске, возвращённую в строй после аварийной остановки, осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Посмотрели на работу изнутри, пообщались с Татьяной Косыч, она давно здесь работает. Сейчас основные ремонтные работы на «ГЭМЗ» завершены, теплоноситель греет два котла, они обеспечивают дома и социальные учреждения теплом в достаточном объёме», — написал в своём telegram-канале Андрей Воробьёв.
Глава региона добавил, что работы по улучшению функционирования инженерных систем, связанных с этой котельной, будут продолжены. В частности, планируется переложить около 3 км сетей, а в самой котельной установить новые котлы, систему очистки воды и парогенераторы. Заменена будет также система автоматизации и диспетчеризации.
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