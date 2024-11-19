На автотрассах появились электронные открытки с выдающимися деятелями России

Фото: пресс-служба акции «Улицы в лицах»
В преддверии дней воинской славы и памятных дат в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже пять лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах страны покажут цифровые информационные открытки. Они расскажут о значимых личностях, которые внесли весомый вклад в историю нашей страны.
«Мы стремимся сделать историю доступной и интересной для каждого. Электронные открытки – это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться нашей страной и её героями», – отметил федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко.С каждым годом проект «Улицы в лицах» привлекает всё больше участников. Актуальность проекта не первый год подтверждается большим интересом как со стороны органов государственной власти, так и со стороны молодёжи.
В этом году в акции приняло участие рекордное количество городов и жителей. К проекту присоединились свыше 74 регионов и более 10 федеральных органов государственной власти. Они делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в культуре и обществе России.
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