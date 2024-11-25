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На автозаправках Павловского Посада провели акцию «Засветись»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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Акцию «Засветись» провели сотрудники Госавтоинспекции и ДПС на автозаправочных станциях Павловского Посада: специалисты напоминали водителям о необходимости надевать световозвращающий жилет при вынужденной остановке машины вне населённого пункта в тёмное время суток или при плохой видимости, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Подобные рейды на заправках мы проводим каждый месяц. Кроме того, встречаемся с жителями на улицах города и проводим мероприятия для детей. Это важно для сокращения и профилактики несчастных случаев на дороге», — сказала инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» старший лейтенант полиции Анастасия Терехина.
В ходе акции автоинспекторы объясняли водителям важность использования световозвращающего жилета для защиты их жизни, а также раздавали тематические листовки.

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#павловский посад
#госавтоинспекция
#безопасность
#пдд
#водители
В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
25 ноября 2024, 09:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, посвящённый матерям, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Среди участниц мероприятия были многодетные мамы и те, кто воспитывает приёмных и особенных детей. Почётными гостями праздника стали глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, священник Евгений Муравьёв и представители администрации и депутатского корпуса.

«Мама — это слово знакомо с самого детства. Все знают: мама оберегает, мама – самая лучшая. Быть мамой – это нелегкий труд, наполненный ежедневными заботами о семье, доме. И еще большим чувством любви к своим детям. С праздником вас, дорогие мамы! Пусть ваши сердца как можно меньше омрачаются тревогой! Продолжайте дарить вашу любовь и наполнять светом нашу жизнь!» — сказал Шувалов.
Концерт начался с театральной постановки молодых участников студии «Каданс». Они обратились к женщинам-матерям со словами любви.

Театр танца «Те самые» показал великолепное жанровое представление, персонажи которого будто сошли с полотен великих фламандских художников.

Ансамбль Московской областной филармонии «Русский тембр» под руководством Вячеслава Кузьминского поразил зрителей исполнением русских песен, музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель» и других композиций. Вместе с ансамблем выступила солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, которая исполнила известные песни «Поговори со мною, мама», «Выйду на улицу» и другие.

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#кашира
#единая мама
#день матери
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В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей
25 ноября 2024, 09:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи начали выдавать собственникам квартир в корпусах №5, 6 и 10 в жилом квартале «Одинград. Семейный», расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусах №5, 6 и 10 расположено 725 квартир, общая площадь новостроек составляет 49 тысяч квадратных метров. Дома находятся на Западной улице в Одинцовском округе», — отмечается в сообщении.
В домах есть квартиры как с классическими, так и с европланировками, с гардеробными и гостевыми санузлами. В подъездах установлены бесшумные лифты, а входы сделаны безбарьерными — на уровне земли. Кроме того, имеются помещения для хранения колясок.

По периметру квартала обустроена автостоянка. Кроме того, рядом с жилыми корпусами возводится многоэтажный паркинг.

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#жильё
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Мэр Собянин: на севере Москвы в жилых кварталах по реновации появятся соцобъекты
24 ноября 2024, 19:42

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Соцобъекты появятся на севере столицы в рамках реновации, написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что темпы строительства наращиваются.
«Сейчас наращиваем темпы — в стадии строительства и проектирования находится еще около 50 новостроек. Параллельно развиваем социальную инфраструктуру», — гласит публикация.
Известно, что в северном округе уже введены в эксплуатацию 45 жилых комплексов. Более 18,5 тысячи жителей округа уже получили свое современное жилье, добавил мэр.

В районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест, а в Западном Дегунине возводят здание для дошколят на полторы сотни мест.

Также будет детский сад с бассейном на 350 мест и образовательный комплекс на 900 школьных мест и полсотни дошкольных.

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Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей

Губернатор МО Воробьев поздравил подмосковных женщин с Днем матери

В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
#мир
#россия
#москва
#сергей собянин
#реновация
#мэр
#новости
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Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей
Депутат ГД Бессараб: материнский капитал через 3 года достигнет миллиона рублей
24 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/macniak

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России будет увеличиваться маткапитал. Об этом информирует «Парламентская газета».
Уточняется, что размер выплаты на второго ребенка достигнет миллиона рублей уже через три года, если семья не получала маткапитал при рождении первого ребенка. С 1 февраля следующего года выплаты увеличатся для всех получателей.

Отмечается, что выплата на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысяч рублей.

Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков рассказал, как при росте инфляции сохранить капитал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#выплаты
#материнский капитал
#маткапитал
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Российская бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи
Mash: в Сочи бизнесвумен продает шестиэтажный особняк за 2,4 млрд рублей
24 ноября 2024, 17:09

Фото: iStock/bastan

Российская бизнесвумен Алла Аксельрод выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Шикарный особняк с бассейном находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и гостиницы «Жемчужина» у побережья. По соседству с особняком располагаются пентхаусы Владимира Винокура и Льва Лещенко.



Дом полностью укомплектован дорогой брендовой мебелью из Италии, а также люксовой техникой. Стоимость особняка составляет 2,4 млрд рублей. Прмиечательно, что недвижимость Аксельрод считается одной из самых дорогих на курорте.

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#дом
#недвижимость
#гостиницы
#деньги
#сочи
#продажа
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Губернатор МО Воробьев поздравил подмосковных женщин с Днем матери
24 ноября 2024, 13:22

Андрей Воробьев поздравил женщин МО с Днем матери (Фото: Екатерина Агеева)

Подмосковных женщин поздравил с Днем матери губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона вручил награды от президента России многодетным семьям — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почётный знак «Материнская слава».
«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, Президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны», — сказал глава подмосковного региона.

Перед этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, о том, что в стране должно быть Десятилетие семьи. Она подчеркнула, что для достижения желаемых результатов, нужны силы, время и вложения.

День матери отмечается в воскресенье, 24 ноября. Его идея заключается в поддержке и вдохновении женщин, которые играют важнейшую роль в человеческой жизни. Первая попытка учредить праздник в России состоялась в 1915 году.

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#андрей воробьёв
#новости подмосковья
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Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов за неработающий вентилятор
24 ноября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Предприниматель из Подмосковья отсудил 300 миллионов рублей у BMW за неработающий вентилятор, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечают авторы, автомобиль BMW Х7 россиянин купил за 11 миллионов рублей в 2021 году в полной комплектации с обдувом спинок передних мест.
«Вместо этого он скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине...» — сказано в материале.

В итоге владелец подал иск о замене машины. Суд решил, что компания должна выплатить неустойку до замены авто, но, покинув РФ, BMW не стала делать этого. В результате накопились пени в размере 6,5 миллиона в месяц.

Ранее сообщалось, за что на россиянку подал в суд солдат НАТО.

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#подмосковье
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#новости подмосковья
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Раскрыта одна из главных тайн Христа
Ученые из Ла Сапиенца нашли под Храмом Гроба Господня остатки римского святилища
24 ноября 2024, 10:03

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Археологи университета Ла Сапиенца сделали два важных открытия во время своих исследований Храма Гроба Господня в Иерусалиме, передает РИА Новости.
Первое открытие показало, что в древности данный исследуемый участок был занят огромным карьером. Доказательства этого включают глубокие разрезы в скале и останки необработанных камней.

Археологи также обнаружили аккуратно выполненное каменное плато и остатки римского святилища, которое стало вторым открытием. Уточняется, что оно не имеет отношения к христианству — плато оказалось языческим.

Ранее сообщалось, что ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мир
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Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах
24 ноября 2024, 08:52

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что владелец может пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места. Во время подготовки плана будет учтена не только проектная документация здания, но и документы, которые подтверждают право собственности на долю.

Отмечается, что в соответствующем уведомлении будут контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схема расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техническим планом, а также срок для возражений (30 дней).

Ранее сообщалось, что пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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