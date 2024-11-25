На автозаправках Павловского Посада провели акцию «Засветись»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Акцию «Засветись» провели сотрудники Госавтоинспекции и ДПС на автозаправочных станциях Павловского Посада: специалисты напоминали водителям о необходимости надевать световозвращающий жилет при вынужденной остановке машины вне населённого пункта в тёмное время суток или при плохой видимости, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подобные рейды на заправках мы проводим каждый месяц. Кроме того, встречаемся с жителями на улицах города и проводим мероприятия для детей. Это важно для сокращения и профилактики несчастных случаев на дороге», — сказала инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» старший лейтенант полиции Анастасия Терехина.В ходе акции автоинспекторы объясняли водителям важность использования световозвращающего жилета для защиты их жизни, а также раздавали тематические листовки.
Читайте также:
Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года
В Московской области отремонтировали ограждения на семи дорогах
В Подмосковье расширили участок трассы М-7 «Волга»
Лев Каштанов