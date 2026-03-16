На Байкале дроны начали ловить водителей, выезжающих на лёд вне переправ
Сотрудники МЧС России начали использовать беспилотники для выявления водителей, которые выезжают на лёд Байкала вне официальных переправ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Патрульные группы проводят контрольно-надзорные и профилактические мероприятия. Они следят за действиями людей в популярных туристических направлениях — в районах Хужира, Большого Голоустного, Слюдянки и Листвянки.
Беспилотная авиация, в том числе самолётного типа, помогает фиксировать нарушения: дроны снимают государственные номера автомобилей, выехавших на лёд в неположенных местах. Информация о нарушителях передаётся в компетентные органы.
С отдыхающими проводятся разъяснительные беседы, им вручают памятки о безопасности на льду. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на Байкале сейчас особенно опасна из-за плюсовых температур: лёд становится непрочным, рыхлым, появляются трещины и участки открытой воды.
Меры будут действовать до окончания ледохода. МЧС призывает граждан не нарушать запреты и соблюдать осторожность, чтобы отдых на Байкале не закончился трагедией.
