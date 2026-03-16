Тигр растерзал фермера, работавшего в поле рядом с национальным парком
В буферной зоне индийского национального парка Дудхва тигр растерзал 45-летнего фермера, отправившегося на поле. Об этом пишет Hindustan Times.
Мужчина по имени Прагат Сингх ушёл работать на плантацию сахарного тростника вечером 6 марта и не вернулся. Ночью семья пыталась найти его, но в темноте поиски не удались. Наутро родственники вместе с местными жителями отправились в парк и обнаружили тюрбан и обувь пропавшего, а затем и его останки. Прибывшие специалисты установили, что на мужчину напал тигр, который съел части тела своей жертвы.
Это уже третье нападение хищника в буферной зоне парка с начала года. 2 марта леопард растерзал 14-летнего мальчика, а еще раньше, 11 января, неизвестная дикая кошка убила 35-летнюю женщину.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром на окраине села Березовка в Приморском крае поймали тигра-людоеда. Крупный самец с раной на спине почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, избегая ловушек.
