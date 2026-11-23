23 ноября 2026, 09:47

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На Земле в понедельник, 23 ноября, возможна слабая магнитная буря. Основной прогноз предполагает умеренные геомагнитные возмущения с пиком около 18:00 по московскому времени. Об этом пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.