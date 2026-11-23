Ученые допустили слабую магнитную бурю вечером 23 ноября
На Земле в понедельник, 23 ноября, возможна слабая магнитная буря. Основной прогноз предполагает умеренные геомагнитные возмущения с пиком около 18:00 по московскому времени. Об этом пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
По расчетам специалистов, в течение дня к планете должен подойти небольшой выброс солнечной плазмы. Он покинул звезду несколько дней назад. Ожидается, что возмущения магнитного поля продлятся несколько часов.
В выходные геомагнитная обстановка оставалась спокойной. Активность Солнца к началу недели снизилась: последнюю вспышку ученые зафиксировали в пятницу. С тех пор прошло более 60 часов. Специалисты предполагают, что затишье может сохраниться некоторое время. Ранее паузы в солнечной активности достигали пяти-семи дней.
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