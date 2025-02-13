На базе детского центра «Орлёнок» проведут летние юнармейские игры

Фото: сайт yunarmy.ru/spring-games
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» с 30 мая по 19 июня проведёт дополнительную общеразвивающую программу «Летние юнармейские игры» на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники движения в возрасте от 12 до 16 лет включительно на момент начала и проведения смены с высокими результатами в спортивной деятельности. Они должны заниматься в спортивных школах и секциях по лёгкой атлетике, плаванию, футболу, волейболу, баскетболу, иметь значок ГТО; I, II, III спортивный разряд; звание мастера или кандидата в мастера спорта», – говорится в сообщении.Подтверждением участия в движении является индивидуальный номер участника ВВПОД «Юнармия», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив» (указывается в заявке). Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС, конкурсная комиссия не рассматривает.
Конкурсные работы принимаются через автоматизированную информационную систему до 10 апреля включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия» 22 апреля 2025 года.
«Летние юнармейские игры» проводятся в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодёжь и дети».
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Лора Луганская