В конкурсе «Юнармейский привал» в Подмосковье приняли участие десять команд

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО
Этап конкурса «Юнармейский привал» провели в Подольске 19 августа в рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр, участниками соревнований стали десять команд из Подмосковья, Москвы и Калужской области, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Это первая подобная игра на территории Московской области. В ней приняли участие свыше 80 ребят. Мы в Подмосковье регулярно проводим множество самых разных патриотических мероприятий, потому что видим заинтересованность нашей молодежи. И рады, что такой новый формат тоже понравился участникам», — отметила глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.Участники конкурса получили задание в полевых условиях приготовить гречневую кашу с тушёнкой, салат и чай. На это им давался один час. После этого конкурсанты сразились в сфере теоретических знаний по кулинарии. Начальник подмосковного штаба движения «Юнармия» Евгений Лукошников отметил, что все команды показали достойный результат.
В рамках конкурса также провели викторины «Этикет за столом» и «Кулинария народов России», соревнование по стрельбе из автомата Калашникова, управлению дронами и покорению скалодрома.
По итогам конкурса победителем стала команда «Крепость» из Можайского округа, второе место заняла команда «Молодая гвардия» из Мытищ, а третье — домодедовский «Отряд Дома Юнармии».
Читайте также:
В Павловском Посаде проведут патриотический фестиваль
Наро-Фоминск принял участие в создании Сада камней Памяти и Славы
В Химках до конца лета проведут более 250 патриотических мероприятий
Лев Каштанов