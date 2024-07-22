Ребята из Подмосковья приняли участие в фестивале «Зелёный подиум»

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Всероссийский фестиваль моды и роста «Зелёный подиум» состоялся в Москве, участие в нём приняли победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», в том числе — представители Подмосковья, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Фестиваль «Зелёный подиум» ориентирован на поддержку и развитие экологичных брендов и отечественных производителей одежды и аксессуаров. Мероприятие проводилось в саду имени Баумана. Свои коллекции на фестивальном показе продемонстрировали как известные российские дизайнеры, так и юные экологи.
Она также пригласила всех желающих принять участие в пятом сезоне конкурса на премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого», который стартует уже 1 августа.
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«Я хочу всех поздравить с участием в фестивале «Зелёный подиум». Знаю, что творили совсем юные дизайнеры и настоящие профессионалы. Все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, крайне актуальны сейчас. Своим творчеством вы показываете, что готовы внести вклад в экологию», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она также пригласила всех желающих принять участие в пятом сезоне конкурса на премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого», который стартует уже 1 августа.
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Лев Каштанов