На биостанции в Мытищах родился пятнистый оленёнок

Фото: Валерия Исаева
В семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш, передаёт корреспондент Валерия Исаева.
«Неделю назад самка оленя спрятала новорожденного в высокой траве, выходя только на кормление. Сейчас малыш уже окреп, встал на ноги и с интересом осваивает территорию вольера вместе с мамой», — говорится в сообщении.По оценке специалистов, оленёнок полностью здоров, он хорошо есть и набирает вес.
«Мы наблюдаем за развитием малыша и стараемся не мешать. В первые недели жизни особенно важно ограничить контакт оленёнка с людьми. Малышу нужно проводить больше времени наедине с мамой», — рассказала специалистка по экологическому просвещению Анна Ткачёва.Сейчас сотрудники биостанции максимально охраняют детёныша и его маму от людей, а экскурсантам, посещающим биостанцию, объясняют, как важно сохранять дистанцию, наблюдая за оленями, чтобы животные не меняли своё привычное поведение.
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