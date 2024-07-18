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Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

18 июля 2024, 10:33
Фото: iStock/Mumemories

Фото: iStock/Mumemories

Конституционный суд РФ признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой. Об этом информирует РИА Новости.
Дело рассматривали по запросу Верховного суда Бурятии. Группа зоозащитников подала административный иск. Они посчитали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова, если за месяц их не забрали.

Верховный суд Республики Бурятия приостановил судебный процесс и направил в КС РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в деле норм федерального закона конституции.



Конституционный суд России допустил эвтаназию бездомных животных, однако мера должна применяться при ряде условий и в исключительных случаях.

В тексте постановления говориться, что она может осуществляться, если животное без владельца совершило нападение на человека, проявляет агрессивность, является носителем возбудителя опасной болезни.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бурятия
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#рф
Автодорогу в Королёве ждёт капремонт
18 июля 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Автомобильную дорогу протяжённостью более 5,7 км в городском округе Королёв планируют капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщат пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт автомобильной дороги протяжённостью 5750 метров от Водопроводной аллеи до Калининградской улицы. Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 343 миллиона 917 тысяч 865 рублей 11 копеек. Заявки принимаются до 30 июля.

Капитальный ремонт автотрассы будет проводиться в рамках реализации госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплачиваться из бюджета Московской области.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#дороги
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В России продолжается приём заявок на конкурс «ЭкоМир»
18 июля 2024, 10:14

Фото: iStock/RomoloTavani

Международный экологический конкурс «ЭкоМир» проводит Российская академия естественных наук, приём заявок стартовал 15 мая и продлится до 1 декабря, сообщает пресс-служба конкурса.
«Участвовать в конкурсе на премию «ЭкоМир» могут российские и зарубежные предприятия и организации, представители органов власти, авторские коллективы, общественные деятели и люди, инициировавшие и реализовавшие проекты, акции и программы, направленные на сохранение природы и обеспечение экологической безопасности», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится по одиннадцати номинациям, в числе которых экологическая политика, экологическое образование, эколого-патриотическая деятельность, программы в сфере охраны окружающей среды для молодёжи, экологические товары и продукты, ландшафтный дизайн и пр.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Российской академии естественных наук.

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#экология
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#россия
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Россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалиста и учёного
18 июля 2024, 10:11

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Согласно совместному исследованию компании «Роквул» и сервиса hh.ru, опубликованному РБК, большинство россиян считают престижными профессии учёных и IT-специалистов.
51% опрошенных назвали престижными IT-профессии, 38% — профессию исследователя или учёного, а 37% — профессию инженера. В топ-5 также вошли медицинские специальности (30%) и творческие профессии (14%).

«Согласно опросу, почти 43% людей считают, что отношение к рабочим профессиям в России за последнее десятилетие улучшилось.Основными причинами повышения престижа таких профессий россияне назвали невозможность обойтись без специалистов в этой области, рост зарплат и высокий спрос на рынке труда», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось на сайте hh.ru в июне этого года. В опросе приняло участие более 1600 соискателей со всей России.

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Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни
Диана Шурыгина: у меня настал непростой период в личной жизни
18 июля 2024, 10:04

Фото: iStock/AntonioGuillem

Блогер Диана Шурыгина, которая пережила наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в личной жизни. Переживаниями по этому поводу она поделилась в своем личном блоге в Instagram*.
«У меня непростой период в личной жизни, упадок сил и энергии. Стараюсь быть с вами на связи и держать в курсе, но иногда пропадаю, очень скучаю и обещаю в ближайшее время полноценно вернуться. Если вы у блогера видите идеальную картинку, то всегда знайте, что он с вами не всегда откровенен», — написала блогер.

Она отметила, что в жизни каждого человека бывают сложные периоды. Девушка посоветовала своим подписчикам не забывать про мечты и желания, саморазвиваться и отдыхать. Помимо этого, 25-летняя звезда тое-шоу хочет создать клуб единомышленников, которые будут поддерживать друг друга в тяжелые моменты.

Диана Алексеевна Шурыгина — девушка, прославившаяся после скандала об изнасиловании в Ульяновске. После того как ее дело получило общественный резонанс, Диана стала частой гостьей ток-шоу вроде «Пусть говорят» и «На самом деле». Ранее она призналась в наркотической зависимости. Пагубное пристрастие негативно сказалось на ее физическом и ментальном здоровье.

Блогер Диана Шурыгина прокомментировала сообщения о своём задержании, появившиеся в сети. По словам Шурыгиной, она сама попросила полицию приехать и забрать её в целях собственной безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На семи дорогах Подмосковья отремонтировали «лежачих полицейских»
18 июля 2024, 09:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт искусственных неровностей провели на семи региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Лежачих полицейских» отремонтировали на Заводской улице в Ивантеевке, улице Бабакина в Химках, на Озёрском шоссе в Коломне. Кроме того, работы по восстановлению искусственных неровностей провели на дорогах в посёлке Малаховка городского округа Люберцы, в деревне Кулаковка городского округа Шатура, в посёлке Курсаково округа Люберцы и в селе Барановское Воскресенского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость. Эти дорожные объекты размещают рядом с социально значимыми учреждениями, а также в потенциально опасных местах, в том числе — на нерегулируемых перекрёстках.

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#дороги
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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению выплаты для пенсионеров
18 июля 2024, 09:42

Фото: iStock/PIKSEL

Оформить ежемесячную денежную компенсацию для неработающих пенсионеров старше 65 лет через подмосковный портал госуслуг стало проще благодаря сервису предпроверки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Мы не только переводим в «цифру» новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. (…) Сервис предпроверки, который позволит сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появился и в услуге для жителей старше 65 лет», – сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что ежемесячную денежную компенсацию в Московской области могут оформить пенсионеры от 65 лет, чей доход составляет менее 18 тысяч рублей в месяц. Заявление на выплату оформляется через портал госуслуг. Теперь, если выплата уже была назначена ранее, при повторной подаче заявления на экране появится информация об этом.

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#московская область
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#госуслуги
#портал
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В красногорском ЖК «Отрада» ввели в эксплуатацию дом на 582 квартиры
18 июля 2024, 09:23

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпус №3, построенный на территории жилого комплекса «Отрада» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В десятисекционном корпусе переменной этажности — 7-9-12 этажей — расположены 582 квартиры. В здании также находится подземная автомобильная стоянка», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что дом сдан в эксплуатацию на семь месяцев раньше предварительно намеченного срока.

В ЖК «Отрада» уже построены детские сады, есть школа, рассчитанная на 1375 учеников, а также развивающие детские центры, различные магазины и кафе. Жилой комплекс расположен рядом с деревней Марьино городского округа Красногорск, рядом есть лес и станция метро «Митино».

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Телеведущий Владимир Познер госпитализирован
Mash: у телеведущего Познера нашли злокачественную эпителиому кожи
18 июля 2024, 08:47

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Телеведущий Владимир Познер попал в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, Познеру диагностировали злокачественную эпителиому кожи. В июне он обращался к врачам с жалобами на самочувствие.

Телеведущего положили в палату и провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провёл под капельницами. В настоящее время 90-летний журналист наблюдается у онколога.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Отар Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила средствам массовой информации, что у ее дяди обнаружили опухоль. Вскоре Кушанашвили перенес несколько операций.

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#опухоль
#госпитализация
#врачи
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Арестованный за взятки бывший министр культуры Москвы попросил отправить его на СВО
Арестованный экс-глава депкульта Кибовский выразил желание поехать в зону СВО
18 июля 2024, 06:29

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, ранее арестованный по обвинению в коррупционной деятельности, завил о желании отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «МК».
«Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — заявил Кибовский.
Как утверждает экс-министр, это решение не зависит от исхода судебного процесса.

Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. По предварительным данным, совокупная сумма взяток превышает 100 миллионов рублей. Суд отправил Кибовского под стражу до 16 сентября. Свою вину фигурант не признал.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#министр
#арест
#коррупция
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