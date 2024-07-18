Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Фото: iStock/Mumemories
Конституционный суд РФ признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой. Об этом информирует РИА Новости.
Дело рассматривали по запросу Верховного суда Бурятии. Группа зоозащитников подала административный иск. Они посчитали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова, если за месяц их не забрали.
Верховный суд Республики Бурятия приостановил судебный процесс и направил в КС РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в деле норм федерального закона конституции.
Конституционный суд России допустил эвтаназию бездомных животных, однако мера должна применяться при ряде условий и в исключительных случаях.
В тексте постановления говориться, что она может осуществляться, если животное без владельца совершило нападение на человека, проявляет агрессивность, является носителем возбудителя опасной болезни.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подмосковные ветеринары назвали правила отдыха с питомцем у воды
Сотрудники МЧС спасли запертую на два дня собаку на балконе
«Без права на ошибку»: ФСИН рассказала, как собаки справляются с поиском взрывчатых веществ
Верховный суд Республики Бурятия приостановил судебный процесс и направил в КС РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в деле норм федерального закона конституции.
Конституционный суд России допустил эвтаназию бездомных животных, однако мера должна применяться при ряде условий и в исключительных случаях.
В тексте постановления говориться, что она может осуществляться, если животное без владельца совершило нападение на человека, проявляет агрессивность, является носителем возбудителя опасной болезни.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подмосковные ветеринары назвали правила отдыха с питомцем у воды
Сотрудники МЧС спасли запертую на два дня собаку на балконе
«Без права на ошибку»: ФСИН рассказала, как собаки справляются с поиском взрывчатых веществ
Дарья Осипова