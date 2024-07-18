Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Специалисты Пушкинской ветеринарной станции борются за жизнь кота по кличке Морж, ставшего жертвой хулиганов. Они обстреляли его из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Животное получило 21 пулю в поясницу, таз и шею. Спасая жизнь Моржу, ветеринары провели операцию по удалению пуль и санации раны. Для скорейшего выздоровления кота назначена антибиотикотерапия и местные обработки», – рассказали в министерстве.Там напомнили, что столкнувшиеся с жестоким обращением с животными могут позвонить на горячую линию п телефону 8 (800) 600-70-82 и сообщить о случившемся.
«За жестокое обращение с животными предусмотрены наказания, в том числе штрафы до 80 тысяч рублей или тюремное заключение. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии несовершеннолетних, с использованием садистских методов или с публичной демонстрацией, размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.Также возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, заключили в ведомстве.
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Лора Луганская