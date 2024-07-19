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Спасённого из столичного ресторана львёнка передали в приют в Клину

19 июля 2024, 09:24
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Львёнка Лео, бывшего «живой игрушкой» в одном из столичных ресторанов, выкупили неравнодушные люди. Малыша передали в парк-приют для хищных животных «Земля прайда», расположенный в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Руководитель приюта Виктор Агафонов рассказал, что раньше львёнка кормили только молоком, но теперь будут приучать к мясу — настоящей львиной еде и львиной жизни.

«Мы никогда не сможем компенсировать то, что львят кто-то когда-то оставил сиротами, отобрав от матерей, но радует хотя бы то, что мы можем сделать их жизнь лучше», — написал Агафонов в своём Telegram-канале.


По результатам анализов маленький Лео оказался абсолютно здоров, он уже подружился с другими львятами — питомцами приюта. А скоро он сможет поехать жить в вольеры «Земли прайда» рядом с деревней Николаевка.

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#клин
#животное
#ветеринары
#спасение
Мошенники стали реже звонить россиянам после ударов по ГЭС и ТЭЦ на Украине
19 июля 2024, 10:16

Фото: iStock/Diy13

Россияне отметили уменьшение числа звонков от мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на сведения правоохранительных органов.
Отмечается, что значительное сокращение количества звонков произошло после серии ударов ВС РФ по ГЭС и ТЭЦ в крупных городах Украины.

По данным правоохранительных органов, жалоб на мошенников от россиян стало поступать в два – пять раз меньше.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что её, как и многих россиян, много раз пытались обмануть мошенники. Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Также она заявила о необходимости повышения финансовой грамотности населения.

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#мошенники
#россияне
#вс рф
#украина
#удар
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Загруженность дорог Подмосковья утром 19 июля составила 5 баллов
19 июля 2024, 09:47

Фото: iStock/Diy13

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 19 июля, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на участках трёх федеральных трасс и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения с проездом по направлению к Москве зафиксированы на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Ленинградское, Щёлковское, шоссе Энтузиастов, Носовихинское, Волоколамское, Калужское, Минское и Боровское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья этим утром насчитали более миллиона машин, что на 1,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#трафик движения
#дороги
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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Ученые рассказали о планетарной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде
19 июля 2024, 07:31

Фото: IStock/EduardHarkonen

Снижение содержания кислорода в воде является серьёзной угрозой для окружающей среды и человечества на Земле. Об этом пишет Nature Ecology & Evolution.
Исследователи утверждают, что уровень кислорода стал одним из ключевых показателей, который определяет рамки для жизненно важных процессов на планете Земля, включая человечество. Ученые предупреждают, что недостаток кислорода в пресных и морских водоёмах является частью обширного процесса деоксигенации, который имеет критическое значение для социальных и экологических систем планеты.

Постоянная и быстрая деоксигенация говорит о том, что мы подходим к критическому уровню содержания кислорода. Это способно привести к серьезным последствиям для биоразнообразия и устойчивости на Земле.

В исследовании подчёркивается значимость поддержания равновесия водных экосистем и необходимость принятия мер для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось, что американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ. В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#земля
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В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие
Депутат Хамзаев предложил дать депутатам право носить оружие с учетом провокаций
19 июля 2024, 06:32

Фото: istock / tanawit sabprasan

Член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил дать депутатам право носить огнестрельное оружие, учитывая возможные провокации и особое внимание, в том числе врагов, в отношении парламентариев.
«Выступаю за то, чтобы депутатам Государственной думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия», — сказал он в беседе с РИА Новости, уточнив, что это вопрос безопасности.
Депутат напомнил, что Росгвардия предложила дать право носить оружие руководителям Центробанка. Как утверждает Хамзаев, депутаты тоже должны иметь такую возможность, поскольку не у всех есть возможность нанимать личных охранников.

Помимо этого, он предложил норму, по которой все депутаты в обязательном порядке обязаны будут сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#росгвардия
#россия
#оружие
#гто
#депутаты
#госдума
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10 ошибок, которые испортят шашлык: Как не угробить главное блюдо лета
19 июля 2024, 05:39

Фото: istock / Ilia Nesolenyi

На качество шашлыка влияет множество факторов: маринад, разновидность мяса, процесс жарки. В материале «Радио 1» расскажем общие правила, которые нужно соблюдать, чтобы не испортить вкус жареного на огне мяса.

Выбор мяса

Шашлык начинается с правильно выбранного мяса. Мясо для шашлыка нужно выбирать жирное: синая шея, каре баранины и ягнёнка, вырезки говядины и телятины. Не очень подойдет мясо тех частей животного, которые больше активно задействовано при жизнедеятельности: грудинка, пашина, задняя нога, голяшка, лопатка. Их лучше использовать для тушения, варки или фарша.

Для шашлыка использовать диетическую курицу и индейку, но тогда важно подобрать правильный маринад и добавить больше масла.

Неправильная нарезка

Простой совет, который соблюдают не все. Мясо должно одинакового размера, его рекомендуется нарезать на куски по 3,5–4 см. Если делать кусочки меньше или больше — они не смогут хорошо запечься, а пересохнут или недопекутся. Резать мясо нужно поперек волокон.
Фото: istock / Olesia Shadrina

Халатное отношение к маринованию

Мариновать мясо лучше на ночь, перед днём отъезда. В среднем мясо маринуется 12 часов (максимум 20) при температуре 2-4 градуса, не больше, чтобы избежать размножения бактерий.

За это время мясо успеет вобрать в себя вкусы и ароматы маринада, полностью пропитавшись им.

Ошибки при нанизывании мяса

Часто мясо насаживают на шампуры слишком плотно, что становится больше похоже на кебаб. Чтобы мясо идеально прожарилось, нужно оставлять между кусочками просвет около 0,5 см.

Не стоит протыкать куски по несколько раз, так мясо потеряет сок. Грамотно нарезанное мясо избавит вас от необходимости устраивать каждому кусочку «примерку».

Добавление на шампур овощей

Странная привычка, до сих пор сохранившаяся среди людей. В процессе жарки снять овощи с шампура не выйдет и, вероятнее всего, они сгорят, передав мясу неприятный запах.

Выбор топлива

Стоит избегать старых дров, еловых и сосновых поленьев. Для жарки шашлыка отлично подойдут ветки березы, дуба и фруктовых деревьев (яблони, сливы, вишни).

Если вы не любитель заморачиваться, приобретите в магазине упаковку древесного угля. Дождитесь пока угли полностью прогреются и станут красного раскаленного цвета, но при этом не будет открытого пламени, и можно приступать к жарке.

Жарка на открытом огне или слабый жар

Категорически нельзя жарить шашлык на огне, иначе мясо не прожарится равномерно и быстро подгорит. И наоборот, если не поддерживать достаточного жара в мангале, то температура угля начнет понижаться и мясо будет не жариться, а тушиться. Сочного шашлыка в таком случае не ждите.
Фото: istock / adandr

Высота имеет значение

Слишком большое расстояние от мяса до углей не даст должной температуры для жарки. Она слишком мала, чтобы повысить ее в каждом из кусочков мяса за малый промежуток времени. Так мясо внутри останется холодным и не прожаренным. Оптимальным расстоянием считает 10-15 см. Если меньше, то шашлык сгорит снаружи, а внутри останется сырым.

Слишком рано снимать мясо с огня

Равноценно плохо и пережарить, и недожарить мясо.

Для определения готовности мяса нужно аккуратно поднять шампур и, сделав небольшим ножом надрез на кусочке мяса, посмотреть, прожарилось ли оно внутри. Посмотрите на жидкость, которая польется с мяса. У готового шашлыка она прозрачная.

Если сока нет, то мясо передержали и пересушили. Если сок красный, то нужно жарить еще.

Сразу есть

Почти готово! Чтобы мясо стало еще вкуснее, нужно дать ему отдохнуть 5-7 минут. Так волокна расправятся, сок растечется и мясо стянет мягче.

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#овощи
#мясо
#шашлык
#правила
#еда
#рецепты
#питание
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Масштабное повышение пенсий ждет россиян в 2025 году
Депутат Бессараб рассказала, кому повысят пенсии в 2025 году
19 июля 2024, 04:50

Фото: istock / Denis Vostrikov

В 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в разговоре с РИА Новости.
«С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля», — заявила она.
Она добавила, что пенсии работающих пенсионеров в 2025 году будут индексироваться по таким же правилам, что и для неработающих. Главное условие — чтобы процент индексации был не ниже роста инфляции за предыдущий год. По первой индексации 1 февраля можно будет точно оценить реальное значение инфляции за 2024 год. С 1 апреля также будут индексироваться социальные пенсии, отметила депутат.

Помимо этого, в 2025 году дополнительно будет увеличена выплата работающим пенсионерам до уровня пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы, уточнила Бессараб.

Ранее экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсии
#рост
#новости
#пенсионеры
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ФСБ начнет получать данные о рождении, смерти и браке россиян
В ГД планируют обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
19 июля 2024, 01:02

Фото: istock / irene_rebrova

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к информации, которая содержится в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), о госрегистрации рождения, смены имени, установления отцовства, заключения и расторжения брака. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на поправки, одобренные комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Поправки планируют внести в закон «Об актах гражданского состояния», сказано в материале.

Указано, что подобная информация из единого госреестра ЗАГС предоставляется ФНС, МВД РФ, Минздраву, Минцифры, Росстату, Фонду обязательного медицинского страхования, Соцфонду России, ЦИК и комиссиям референдума.

До этого сообщалось, что налоговая служба защитит россиян от отравлений в общепите. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#закон
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#рф
#служба
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Народные приметы в Сысоев день 19 июля: как узнать об измене по кусту смородины
День преподобного Сисоя Великого 19 июля: традиции, приметы, история праздника
19 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / cutestudio

19 июля православная церковь отмечает день памяти Сысоя Великого. В народе этот день называют Сысой Погребник, а также Сысой и Еремей.
О традициях, приметах и истории этого дня расскажет редакция «Радио 1».

История


Святой Сисой, копт по происхождению, родился в V веке в Египте. Он жил в пещере, где ранее обитал святой Антоний Великий. За время своего пребывания в этой пещере Сисой достиг духовной чистоты, и Господь наделил его даром чудотворения.

Сисой верил в милосердие Бога и учил своих учеников смирению. Он утверждал, что искреннее покаяние человека принимается Богом в течение трёх дней.

Этот удивительный человек был очень строг и требователен к себе, но в то же время милостив и доброжелателен к окружающим. Он всех принимал с любовью. Ученики оставались с ним до конца его жизни. Сисой скончался в 429 году.

Когда его провожали в Царство Небесное, молодые люди увидели, как просияло лицо Сисоя. Им стало интересно, что он увидел. Сисой увидел ангелов, которые пришли за его душой. Он попросил дать ему немного времени на покаяние, но его ученики возразили и сказали, что старичку не нужно каяться, ведь он и так вёл безгрешный образ жизни.

«Поистине, я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего», — ответил Сисой, и лицо его просияло ещё больше. Затем он успел сказать, что видит самого Создателя, и в этот момент его душа покинула земной мир.

Преподобный Силуан Афонский писал, что праведник был обычным человеком: он работал руками и ногами ходил по земле, но отличался духом. Сисой всегда верил в Бога и ни на мгновение не забывал о Нём. За это Господь подарил своим святым Царство Небесное.

Традиции на Сысоев день


Праздник в честь святого Сисоя Великого называют Сысоев день. В народе святого считают покровителем земледелия. В его день часто бывает сильная роса, которая, по поверьям, даёт силы и здоровье птицам, зверям и людям.

В старину крестьяне молились своему покровителю, чтобы урожай был хорошим. В этот день православные старались встать пораньше и пройтись босиком по росе.

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

После прогулки они не обтирали ноги, а надевали тёплые носки. Верили, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от болезней.

У крестьян была особая неделя, которая приходилась на этот праздник. Даже сегодня можно придерживаться такого расписания.

В понедельник удаляли дикую поросль на деревьях, собирали спелые плоды некоторых деревьев и сажали то, что не успели посадить за лето. Во вторник запрещалось рыхлить почву, полоть и пересаживать растения. Зато можно было собирать лекарственные травы и готовить их к зиме.

Среду посвящали ягодам. Их собирали и обрабатывали. Четверг ничем не отличался от других дней. В пятницу заготавливали удобрения на следующий год. В субботу удаляли с кустарников и деревьев сухую листву. В воскресенье — пропалывали сорняки и косили траву.

Что можно делать 19 июля


Этот праздник был важным рубежом для наших предков. Он означал, что пора заканчивать работы, связанные с посевом, и готовиться к сбору урожая.

В Сысоев день особенно важно было отдохнуть и набраться сил перед напряжённой работой в поле и на огороде. Согласно поверьям, роса могла придать человеку здоровье, бодрость и выносливость. Девушки умывались росой, чтобы быть красивыми.

В народе 19 июля было принято чистить погреба и готовить их к первому урожаю. Дом всегда считался особым местом. Люди верили, что в избе живут не только добрые, но и злые духи. В Сысоев день в погреб мог входить только хозяин дома, потому что злой дух подполяник мог сильно напугать остальных членов семьи. По поверьям, он живёт в погребе или подполе и никуда оттуда не выходит.

Кроме того, в Сысоев день было принято собирать чёрную смородину. Она обладает многими полезными свойствами, поэтому её можно смело использовать в лечебных целях.

Фото: istockphoto / Valeriy_G

Регулярное употребление чёрной смородины улучшает зрение, замедляет старение, оздоравливает печень и надпочечники, а также является незаменимым натуральным средством для людей, страдающих гипертонией. Отвары из чёрной смородины понижают давление и нормализуют сердечные ритмы.

С чёрной смородиной связаны гадания. Рано утром девушки выходили в сад и собирали ягоды с первой веточки, до которой касались. Затем они перебирали ягоды, и если в конце оставалась одна ягодка, то это означало, что милый любит девушку и верен ей. А если оставались две ягодки, то у него есть другая.

Что нельзя делать в Сысоев день


19 июля, в день памяти святого Сисоя, мужчины проводили уборку в доме. Это было нужно, чтобы защитить семью от встречи с подполяником — духом, обитающим в подполье. В этот день женщинам запрещалось убираться, стирать и заниматься другими домашними делами.

Не рекомендовалось смотреть на отражение солнечных лучей в воде, так как раньше это считалось опасным и могло лишить человека любви на всю жизнь. Также девушки 19 июля старались не смотреть в зеркала, так как злой дух мог забрать их красоту и молодость.

Ночью нельзя оставлять окна незакрытыми занавесками, потому что лунный свет, проникнув в дом, заберёт всю силу и красоту у жителей. Поэтому наши предки пытались спрятать комнату со спящими людьми от воздействия небесного светила. Верили, что если не сделать этого, то в семье начнутся неурядицы и скандалы.

Не стоит заниматься домашними заготовками: всё, что сделано 19 июля, окажется неудачным, невкусным или быстро испортится.

Фото: istockphoto / Motortion

Матерям в Сысоев день нельзя было обижать своих дочерей и думать о них плохо. Считалось, что после этого у обиженных или нелюбимых дочек может сложиться несчастливая судьба: брак расстроится, муж уйдёт к другой, дети начнут болеть.

Сысоев день не любит спешки. Всё, что делается в это время, требует вдумчивого, постепенного и скрупулёзного подхода. «Поспешишь – людей насмешишь» – настоящий лозунг 19 июля.

Не рекомендуется в эту дату охотиться, так как лесные духи в Сысоев день считались очень злыми, и встреча с ними не сулит добра. Однако рыболовством заниматься разрешалось.

Приметы


Как и другие народные праздники, Сысоев день может дать нам интересные прогнозы о погоде. Например, если в этот день, 19 июля (6 июля по старому стилю), пойдёт дождь, то осень будет ненастной.

Если утром над землёй поднимается пар, то скоро начнутся дожди.

Пойдет дождь, если Луна зеленого оттенка, а если спутник земли больше обычного и окружен туманом — это верная примета, что скоро наступят холода.

По народным приметам, осень и зима будут ранними, если в Сысоев день на деревьях появились желтые листья.

Осень ожидается дождливая, если 19 июля пойдет дождь, а если урожай малины богатый — это примета, что зима предстоит холодная.

Если утки и гуси хлопают крыльями, значит, в ближайшие дни погода будет комфортной и тёплой.

Фото: istockphoto / elenachaykina

Если Луна кажется зелёной, то, согласно приметам, ожидается дождь. А если Луна кажется больше обычного и окружена туманом, то это верный признак скорого наступления холодов.

Если в Сысоев день на деревьях появляются жёлтые листья, то, согласно народным приметам, это предвещает раннюю осень и зиму.

Если 19 июля пойдёт дождь, то осень будет дождливой. А если урожай малины окажется богатым, то это может быть признаком холодной зимы.

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#праздник
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#семьи
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ВЦИОМ: 81% населения России не испытывает негатива к другим нациям и мигрантам
18 июля 2024, 22:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

81% населения России не испытывает негативных эмоций к мигрантам, такое же число респондентов не боятся и не тревожатся из-за людей другой национальности. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, лишь 12% человек заявили о негативе к мигрантам.
Насчет исследования отношения к мигрантам Михаил Мамонов выступил на круглом столе на тему «Межнациональное единство как основа развития России» в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции», — заявил Мамонов.
Руководитель департамента ВЦИОМ также отметил, что 79% россиян называют отношения с людьми разных наций как доброжелательные либо спокойные, а конфликтную оценку дают лишь 12% респондентов в столичных федеральных округах —Центральном и Северо-Западном.

По данным Мамонова, около 60% считают, что многонациональность России делают ее только сильнее, однако в стране также есть запрос на ужесточение миграционной политики: введении жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.

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