Спасённого из столичного ресторана львёнка передали в приют в Клину

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Львёнка Лео, бывшего «живой игрушкой» в одном из столичных ресторанов, выкупили неравнодушные люди. Малыша передали в парк-приют для хищных животных «Земля прайда», расположенный в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Руководитель приюта Виктор Агафонов рассказал, что раньше львёнка кормили только молоком, но теперь будут приучать к мясу — настоящей львиной еде и львиной жизни.
По результатам анализов маленький Лео оказался абсолютно здоров, он уже подружился с другими львятами — питомцами приюта. А скоро он сможет поехать жить в вольеры «Земли прайда» рядом с деревней Николаевка.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
Львёнку из Клина провели операцию на мозге и вернули возможность ходить
Ветеринары спасли в Домодедове четырёх выброшенных в мусорный бак котят
«Мы никогда не сможем компенсировать то, что львят кто-то когда-то оставил сиротами, отобрав от матерей, но радует хотя бы то, что мы можем сделать их жизнь лучше», — написал Агафонов в своём Telegram-канале.
По результатам анализов маленький Лео оказался абсолютно здоров, он уже подружился с другими львятами — питомцами приюта. А скоро он сможет поехать жить в вольеры «Земли прайда» рядом с деревней Николаевка.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
Львёнку из Клина провели операцию на мозге и вернули возможность ходить
Ветеринары спасли в Домодедове четырёх выброшенных в мусорный бак котят
Лев Каштанов