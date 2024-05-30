На блогера Варламова* составлен протокол о дискредитации российской армии

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В отношении блогера и журналиста Ильи Варламова составлен административный протокол о дискредитации действий Вооружённых сил Российской Федерации. Документ зарегистрировал Тверской районный суд города Москвы.
Соответствующая информация опубликована на официальном портале столичных судов общей юрисдикции. Протокол составлен по первой части статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). Варламову* может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.
Министерство юстиции РФ признало блогера иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным ведомства, Варламов* распространял заведомо ложную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике. Блогер пытался добиться признания этого решения незаконным через суд, но потерпел неудачу.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов