На блогера Варламова* составлен протокол о дискредитации российской армии

В Московской области в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году планируют рекультивировать шесть полигонов ТКО. На эти целы выделено финансирование – более 20 млрд рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.