На борту захваченного иранским КСИР судна находилось 25 членов экипажа

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На борту захваченного иранскими боевиками грузового судна находятся 25 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании MSC.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе захватил следовавшее под флагом Португалии израильское судно MSC Aries.
В компании сообщили, что на борту находятся 25 человек. Ведётся активное сотрудничество компании с властями, чтобы обеспечить их безопасность и возвращение судна.
Глава израильского МИД Исраэль Кац ранее призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией за захват судна израильской компании Zodiac Maritime.
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В компании сообщили, что на борту находятся 25 человек. Ведётся активное сотрудничество компании с властями, чтобы обеспечить их безопасность и возвращение судна.
Глава израильского МИД Исраэль Кац ранее призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией за захват судна израильской компании Zodiac Maritime.
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Анастасия Чинкова