Радио1
Главная / Новости / Политика/ Иранский КСИР захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе

Иранский КСИР захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе

13 апреля 2024, 14:10
Фото: iStock/liorpt

Фото: iStock/liorpt

ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.


Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте в море недалеко от побережья ОАЭ. Иранские силы обстреляли следовавший под флагом Португалии контейнеровоз MSC Aries. Это судно связано с британской компанией Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью фирмы Zodiac Group бизнесмена Эяля Офера из Израиля.

По данным агентства, захваченное судно направлено в территориальные воды Ирана.

Читайте также:

Telegraph: Великобритания должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

США попросили Иран не обстреливать американские объекты

WSJ: Иран вел с Суданом переговоры о создании военно-морской базы
#иран
#корабль
#море
#великобритания
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Казахстане отменили проведение международного форума «Астана»
Токаев отменил международный форум «Астана» из-за наводнений
13 апреля 2024, 13:45

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» 13-14 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с масштабными наводнениями в стране и необходимостью экономии денег для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим гражданам.

Токаев выразил надежду, что приглашённые участники форума с пониманием отнесутся к принятому им решению.

Отмечается, что международное мероприятие переносится на 2025 год.

Ранее президент страны заявил, что нынешние паводки являются самыми масштабными за последние 80 лет.

Читайте также:

Россия и Казахстан объединятся в борьбе с паводками

Токаев высказался о масштабе паводков в Казахстане

«Ситуация там критическая»: Песков — о прорыве дамбы в Орске
#казахстан
#форум
#наводнение
#паводок
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нидерланды закроют посольство в Иране
МИД Нидерландов: посольство в Тегеране будет закрыто из-за роста напряжённости
13 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/stormwatch153

Власти Нидерландов приняли решение закрыть своё посольство в Тегеране из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем. Об этом сообщили в МИД страны.
Отмечается, что пока посольство в Тегеране и консульство в Эрбиле будут закрыты только в воскресенье в качестве меры предосторожности.

В настоящее время МИД Нидерландов принимает решение об открытии дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник.

Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что израильские войска ударили по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.

Читайте также:

Австрия призвала своих граждан покинуть Иран

Telegraph: Британия должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

ISNA: Иран выпускает девять типов ракет, способных всех достичь целей в Израиле
#нидерланды
#иран
#посольство
#израиль
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Совфеде заявили, что Зеленскому не удастся продавить свою формулу на саммите в Швейцарии
Вице-спикер Совфеда Косачев: Зеленского ждет провал на саммите в Швейцарии
13 апреля 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.
Косачев утверждает, что предстоящий «саммит мира» не принесет успеха Киеву. По его словам, саммит устраивают не для «западников», а ради стран Большого Юга.

Вице-спикер подчеркнул, что участие РФ в саммите не будет иметь смысла, поскольку нашей стране не нужно «легитимизировать очередную попытку помахать «планом Зеленского»».

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.

Читайте также:

Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство

МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине

Эксперт Михайлов оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине
#россия
#подготовка
#мид
#саммит
#швейцария
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый заместитель Мишустина Белоусов может не войти в состав нового кабмина
Первый вице-премьер РФ Белоусов может занять пост главы Счётной палаты
13 апреля 2024, 12:39

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. Об этом источник в парламенте сообщил РИА Новости.
Одним из вариантов его дальнейшего трудоустройства источник назвал назначение на пост главы Счётной палаты.

Отметим, что эта должность остаётся вакантной после ухода Алексея Кудрина, который устроился в «Яндекс».

Ранее сообщалось, что после кончины главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, временно исполняющим обязанности председателя назначен его первый заместитель Пётр Серков. В настоящее время проводится процедура поиска нового главы суда.

Читайте также:

Путин предложил кандидата на пост председателя Верховного суда РФ

Директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
#правительство
#кабмин
#россия
#пост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Серьёзные основания»: Захарова – о возбуждении уголовного дела о «Бурисма Холдингс»
Захарова прокомментировала возбуждение уголовного дела о
13 апреля 2024, 11:48

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возбуждении уголовного дела о финансировании терроризма в отношении нефтегазовой компании «Бурисма Холдингс». Её ответ публикует Telegram-канал ведомства.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Было установлено, что на протяжении нескольких лет ряд коммерческих организаций, в числе которых известная нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс», активно работающая на Украине, занимались ресурсным обеспечением террористической деятельности в России и других странах.

Захарова назвала эту ситуацию абсолютно неприемлемой, добавив, что за это время террористы получили несколько миллионов долларов на устранение неугодных политических и общественных деятелей.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают участие в финансировании конкретных западных представителей власти и организаций.

Читайте также:

СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»

В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
#мария захарова
#мид рф
#ск рф
#уголовное дело
#финансирование
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций ВС Армении
13 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих вооружённых сил на границе с Арменией из стрелкового оружия.
По данным ведомства, утром 13 апреля армянские военные обстреляли из стрелкового оружия военнослужащих Азербайджана в районе населённого пункта Коханаби.

В результате ВС Азербайджана нанесли ответные удары в направлении армянских войск.

При этом в Минобороны Армении заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. После этого, 9 апреля, стороны снова обвинили друг друга в обстрелах на границе.

Читайте также:

«Азербайджан ищет повод для войны»: Пашинян раскритиковал Баку

Алиев: Азербайджан не планирует нападать на Армению, это инсинуации Франции

Армения сообщила о том, что военные Азербайджана открыли огонь на границе
#армения
#азербайджан
#обстрел
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия лишает Украину заработка ударами по ПХГ
Марцинкевич: Удары РФ по ПХГ на западе Украины лишают Киев заработка
13 апреля 2024, 10:27

Фото: iStock/viafilms

Удары российский сил по инфраструктуре подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут лишить страну заработка, об этом заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич в беседе с РИА Новости.
«Удары наносились по системе распределения, там есть группа закачивающих скважин, куда под давлением подается газ, обратным давлением его извлекают из аналогичных скважин. Все они между собой связаны трубопроводами, стоят газоперекачивающие агрегаты, по ним, судя по всему, удар и был нанесен», — объяснил Марцинкевич.

Если удары пришлись именно по этим трубопроводам, то газ, находящийся там, теперь хранится надёжно, извлечь его не представляется возможным. Марцинкевич считает, что Киев переживает именно из-за того, что больше не сможет воровать ресурс из хранилищ.

К тому же, для функционирования хранилищ необходима электроэнергия. В ходе недавних российских ударов по украинской инфраструктуре пострадали и объекты, производящие электроэнергию.

Теперь западные компании вряд ли решатся прибегнуть к хранению газа в украинских хранилищах, считает Марцинкевич.

Читайте также:

Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 на авдеевском направлении

Сальдо: распад Украины является вполне вероятным развитием событий

Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ
#украина
#газ
#вс рф
#энергетика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Абсурд»: В Германии высказались о нежелании Шольца провести переговоры с Путиным
Вагенкнехт назвала абсурдом нежелание Шольца провести переговоры с Путиным
13 апреля 2024, 09:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является абсурдом, с таким заявлением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью для T-Online.
«Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах», — прокомментировала ситуацию Вагенкнехт.

Политик считает, что важным условием для мирных переговоров должен стать отказ Соединённых Штатов от военной зоны влияния на территории Украины. Там не должно оставаться ни американских баз, ни американских военных.

По мнению Вагенкнехт, без переговоров ситуация на Украине будет становиться только хуже.

Читайте также:

На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО

FT: ФРГ представила самую радикальную военную реформу со времен холодной войны

Глава BSI Платтнер: Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам
#германия
#россия
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z
13 апреля 2024, 09:01

Фото: iStock/alzay

Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z. Об этом сообщает Vijesti.
Уточняется, что украинское посольство высказало свое недовольство руководству RTCG по телефону. Глава дипломатической миссии Олег Герасименко комментировать подробности произошедшего не стал.

Сообщается, что RTCG в августе 2023 года объявила конкурс для выбора нового логотипа, победитель был выбран осенью этого же года. В марте 2024 года совет RTCG дал согласие на изменение логотипа.

Напомним, латинская буква Z нанесена на военную технику ВС РФ, которая участвует в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Сальдо оценил возможность распада Украины

«Не вписывается в реальность»: Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР
#конкурс
#вс рф
#посольство
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф