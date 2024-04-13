Иранский КСИР захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе

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ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте в море недалеко от побережья ОАЭ. Иранские силы обстреляли следовавший под флагом Португалии контейнеровоз MSC Aries. Это судно связано с британской компанией Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью фирмы Zodiac Group бизнесмена Эяля Офера из Израиля.
По данным агентства, захваченное судно направлено в территориальные воды Ирана.
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Анастасия Чинкова