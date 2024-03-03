WSJ: Иран вел с Суданом переговоры о создании военно-морской базы

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Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря. Уточняется, что переговоры не привели к положительному исходу.
Об этом 3 марта сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.
По словам сотрудника суданской разведки, Иран хотел взять под контроль морские перевозки, также он планировал использовать базу «для сбора разведывательных данных» и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая до сих пор ведет вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования государства.
Хартум отказал в соглашении Ирану, поскольку не хочет портить отношения с Америкой и Израилем, сказал собеседника издания. В материале отметили, что Тегеран имеет отношение к поставкам вооружения мятежному йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы). Постпред Ирана при ООН ранее отверг обвинения США в этом.
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По словам сотрудника суданской разведки, Иран хотел взять под контроль морские перевозки, также он планировал использовать базу «для сбора разведывательных данных» и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая до сих пор ведет вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования государства.
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Дана Игумнова