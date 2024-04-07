Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) проводит операции против судов США, Великобритании и Израиля, сообщил представитель движения Яхья Сария, передает Al Masirah.
По его словам, за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.
Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море, добавил Сария.
Согласно сообщению телеканала, Вооруженные силы Йемена отметили, что операция была осуществлена с применением баллистических и крылатых ракет, и ее цели были успешно достигнуты.
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Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море, добавил Сария.
Согласно сообщению телеканала, Вооруженные силы Йемена отметили, что операция была осуществлена с применением баллистических и крылатых ракет, и ее цели были успешно достигнуты.
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Артем Кузьмин