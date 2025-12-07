На бутылках с алкоголем будут предупреждать о вреде напитков
Министерство здравоохранения России поддержало инициативу о размещении предупреждений о вреде алкоголя на этикетках бутылок.
Заместитель министра Евгения Котова сообщила об этом РИА Новости.
По её словам, ведомство концептуально одобряет меры, направленные на улучшение общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование граждан о рисках, связанных с алкоголем.
Котова отметила, что указание на упаковке числа людей, пострадавших от алкоголя, не передает всей серьезности проблемы. В министерстве подчеркнули, что внедрение таких элементов маркировки возможно только при наличии достоверной и полной статистики о последствиях употребления спиртного.
Инициативу по размещению информации о ежегодных летальных исходах, заболеваниях и увольнениях, связанных с алкоголем, ранее озвучили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» под руководством вице-спикера Владислава Даванкова.
