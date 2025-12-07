На бутылках с алкоголем будут предупреждать о вреде напитков

07 декабря 2025, 12:04

Минздрав поддержал инициативу с предупреждениями о вреде алкоголя на бутылках

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу о размещении предупреждений о вреде алкоголя на этикетках бутылок.