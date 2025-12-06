В ГД объяснили, какие документы требуются от россиян для повышенной пенсии в 2026 году

06 декабря 2025, 01:21

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российские пенсионеры могут до 31 декабря 2025 года подать документы для получения доплаты к пенсии, если они имеют на нее право. Такую информацию озвучил в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).





Он пояснил, что право на доплату имеют граждане, получающие пенсию по старости, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Речь идет о детях до 18 лет, студентах-очниках до 23 лет, а также о супругах или родителях с инвалидностью.



На каждого иждивенца положена прибавка в размере одной трети фиксированной выплаты, но не более чем на троих.





«С учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля доплата в 2026 году составит примерно 3195 рублей за одного иждивенца, около 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих», — указал Панеш.

«Чтобы прибавка начала приходить с первых месяцев 2026 года, важно, чтобы сведения о дате рождения и о группе инвалидности находились в распоряжении Социального фонда: решение медико‑социальной экспертизы должно быть оформлено, а паспортные данные совпадать с данными в личном деле», — перечислил Панеш.

