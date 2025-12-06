В ГД объяснили, какие документы требуются от россиян для повышенной пенсии в 2026 году
Российские пенсионеры могут до 31 декабря 2025 года подать документы для получения доплаты к пенсии, если они имеют на нее право. Такую информацию озвучил в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
Он пояснил, что право на доплату имеют граждане, получающие пенсию по старости, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Речь идет о детях до 18 лет, студентах-очниках до 23 лет, а также о супругах или родителях с инвалидностью.
На каждого иждивенца положена прибавка в размере одной трети фиксированной выплаты, но не более чем на троих.
«С учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля доплата в 2026 году составит примерно 3195 рублей за одного иждивенца, около 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих», — указал Панеш.
Для назначения доплаты на иждивенцев потребуются подтверждающие документы: свидетельства о рождении, справка из учебного заведения или документы об инвалидности, а также подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца.
Также в декабре россиянам важно проверить основания для других повышений.
Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается для граждан, которым исполнится 80 лет до конца 2025 года, а также для тех, кто оформит первую группу инвалидности в этом месяце.
Для своевременной прибавки требуется соблюсти одно важное правило — у Соцфонда должна быть актуальная информация.
«Чтобы прибавка начала приходить с первых месяцев 2026 года, важно, чтобы сведения о дате рождения и о группе инвалидности находились в распоряжении Социального фонда: решение медико‑социальной экспертизы должно быть оформлено, а паспортные данные совпадать с данными в личном деле», — перечислил Панеш.Кроме того, депутат рекомендовал пенсионерам проверить стаж для получения сельских или северных надбавок и уточнить право на социальную доплату до регионального прожиточного минимума.
