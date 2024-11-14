На четырёх улицах Жуковского вводят ограничения на остановку автомобилей

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Ограничения на остановку транспорта появятся на четырёх улицах в подмосковном Жуковском — с 16 ноября на Московской, Энергетической и Менделеева, а с 1 января будущего года — и в Новорождественном проезде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На Энергетической улице остановка будет запрещена от улицы Менделеева до Московской. На Московской — рядом с контейнерной площадкой на отрезке протяжённостью 20 метров, а также на всей улице Менделеева», — говорится в сообщении.В Новорождественном проезде запрет на остановку тоже будет действовать на всей протяжённости дороги.
Водителей предупреждают, что автомобили, оставленные на указанных улицах, будут эвакуировать на штрафную стоянку.
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