На четырёх улицах Жуковского вводят ограничения на остановку автомобилей

Ограничения на остановку транспорта появятся на четырёх улицах в подмосковном Жуковском — с 16 ноября на Московской, Энергетической и Менделеева, а с 1 января будущего года — и в Новорождественном проезде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.