На встрече с администрацией Жуковского обсудят работу управляющих компаний

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском в пятницу, 15 ноября, пройдёт встреча с жителями города в формате выездной администрации. Главной темой станет работа управляющих организаций, сообщили в пресс-службе городского округа.
«На встрече будут присутствовать глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, представители управляющих компаний «Наукоград», «Парк Сити», «Объединение ЖК системы» и «ЖилВек». Жители смогут задать любой волнующий их вопрос о работе управляющей компании или затронуть другие темы, а также оставить письменное заявление. Предварительная запись не требуется. Приглашаются все желающие», – сказали в администрации.Встреча состоится в офисном здании управляющей компании «Парк Сити», по адресу: улица Амет-Хан Султана, 13а. Начало – в 18:00.
Как отметили в пресс-службе, выездные администрации проводятся регулярно в разных микрорайонах Жуковского.
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