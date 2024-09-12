Осенью в Клину откроются агроклассы для учеников старших классов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Глава городского округа Клин Алёна Дмитриевна Сокольская провела встречу с представителями Российского государственного аграрного университета — Александром Бакштаниным, руководителем управления профориентации и приёма, и Светланой Кузнецовой, главой Федерального центра компетенций, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.
В ходе встречи было принято решение открыть агроклассы в Клину уже в текущем учебном году. Стороны подписали соглашение с МСХА имени К. А. Тимирязева, согласно которому ученики старших классов школы «Планета Детства» в Спас-Заулке смогут изучать агротехнологии во внеурочной деятельности уже в осенью этого года.
На встрече обсуждались лекции, практические занятия, знакомство с местными сельхозпроизводителями и проведение интересных лабораторных исследований, включая выездные мероприятия в университет.
«Специалисты аграрного сектора, желательно — свои, местные, высококвалифицированные, сегодня очень востребованы на быстро растущих и развивающихся сельхозпредприятиях городского округа. А мы заинтересованы в том, чтобы Клин и дальше двигался по правильному пути, возвращая себе славу аграрного лидера Подмосковья. В ближайшей перспективе — создание полноценной "Агрошколы" на территории нашего сельского поселения. Так что будем работать, будем взаимодействовать, будем помогать профессионалам учить наших детей любить землю, на которой они живут», — подвела итоги встречи в своих социальных сетях Сокольская.
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