На Дальнем Востоке увидели традиционное новогоднее обращение Путина

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Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля.
Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным обращением в Новый год из Кремля,пишет ТАСС, ссылаясь на телеобращение.
Телеобращение показали в телетрансляции в дальневосточных регионах. Там в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год. Владимир Путин выступал у стен Кремля.
В минувшем году Путин выступал на фоне участников СВО из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. А в 2013 году президент обратился к россиянам из Хабаровска на фоне пострадавших от крупного наводнения, которое случилось в начале осени 2013 года на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил президента РФ Владимира Путина во время новогоднего обращения.
Die Welt сообщает, что Россия начала конфликт в центре Европы, сказал Шольц, а потом Владимир Путин «перекрыл газовый кран».
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Телеобращение показали в телетрансляции в дальневосточных регионах. Там в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год. Владимир Путин выступал у стен Кремля.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил президента РФ Владимира Путина во время новогоднего обращения.
Die Welt сообщает, что Россия начала конфликт в центре Европы, сказал Шольц, а потом Владимир Путин «перекрыл газовый кран».
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Мария Фирсова