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На Дальнем Востоке увидели традиционное новогоднее обращение Путина

31 декабря 2023, 16:13
Фото: istockphoto/Olga Nazarova

Фото: istockphoto/Olga Nazarova

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля.
Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным обращением в Новый год из Кремля,пишет ТАСС, ссылаясь на телеобращение.

Телеобращение показали в телетрансляции в дальневосточных регионах. Там в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год. Владимир Путин выступал у стен Кремля.


В минувшем году Путин выступал на фоне участников СВО из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. А в 2013 году президент обратился к россиянам из Хабаровска на фоне пострадавших от крупного наводнения, которое случилось в начале осени 2013 года на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил президента РФ Владимира Путина во время новогоднего обращения.
Die Welt сообщает, что Россия начала конфликт в центре Европы, сказал Шольц, а потом Владимир Путин «перекрыл газовый кран».

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#владимир путин
#новый год
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Глава Солнечногорска Михальков о Белгороде: «Большое горе для всей страны»
31 декабря 2023, 15:57

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.
Глава Солнечногорска Константин Михальков расценил случившееся как подлый акт агрессии киевского режима против мирного населения Белгорода.

«Большое горе для всей нашей страны... Скорейшего выздоровления пострадавшим и искренние соболезнования семьям погибших»,- сказал Константин Михальков.
«Если кто-то еще задаётся вопросом «А зачем надо было начинать СВО?» — советую пересмотреть сводки сегодняшних новостей из Белгорода. Вечная память невинно убиенным»,- заявил Константин Михальков.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частных дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

Самолет доставил на лечение в Москву 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей. На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.

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#белгород
#подмосковье
#всу
#новости
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Ульянов соболезнует семьям погибших в Белгороде и призывает не паниковать
31 декабря 2023, 15:47

Пётр Ульянов, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, призывает взрослых не поддаваться панике и подарить детям праздник на зло врагу.
«Несмотря на приближающийся Новый год, сегодня все мысли о Белгороде. Враг подло - в очередной раз - бьет по мирным, по центру города. В интернете активно обсуждают отмену новогодних праздников, чтобы навредить нашим детям, забрать новогоднюю сказку. Чтобы они жили в страхе... Но ведь мы взрослые, мы можем и должны отразить эти провокации, не поддаваясь панике! Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности. Это будет одним из ответов на бесчеловечную атаку врага»,- заявил Пётр Ульянов.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Всего пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

Сообщается, что спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей.

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#подмосковье
#белгород
#общество
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Дмитриева: Подмосковье окажет посильную помощь пострадавшим в Белгороде
31 декабря 2023, 15:37

Заместитель председателя общественной палаты Татьяна Дмитриева заявила, что общественники Подмосковья готовы оказать любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде.
«Ужасный акт насилия со стороны ВСУ - атака Белгорода в канун Нового года. Я выражаю соболезнования пострадавшим и уверяю, что мы готовы оказать любую помощь со стороны гражданского общества нашего региона!»,-отметила Татьяна Дмитриева.
По словам Татьяны Дмитриевой, организаторам бесчеловечной атаки не удастся испортить праздник.

«Не удастся испортить праздникам нашим детям. Мы все ждём новогодней ночи и чудес, которые происходят в этот, объединяющий всю страну праздник», - сказала Татьяна Дмитриева.
Ранее глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Белгороде. И желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!»,-прокомментировал случившееся Сергей Юров.
По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье обязательно поможет всем, кому потребуется поддержка.

Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек.

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#белгород
#подмосковье
#новости
#общество
#происшествие
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Глава Балашихи Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде
31 декабря 2023, 15:26

Фото: ВК

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Белгороде. И желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!»,-прокомментировал случившееся Сергей Юров.
По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье обязательно поможет всем, кому потребуется поддержка.

Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» сообщает, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей. На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.

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Жители Белгорода организовали стихийные мемориалы в память о погибших при обстреле

При атаке на Белгород погиб экс-глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с семьёй
#балашиха
#белгород
#происшествие
#подмосковье
#московская область
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Жители Белгорода организовали стихийные мемориалы в память о погибших при обстреле
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в память о погибших
31 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Жители Белгорода, который накануне подвергся обстрелу со стороны Украины, организовали стихийные мемориалы в память о погибших. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства передаёт, что белгородцы несут цветы, игрушки и конфеты к арт-объекту в виде сердца с надписью «Белгород». Неподалёку от объекта видна глубокая воронка от упавшего снаряда, а у рядом расположенного универмага рабочие убирают осколки и закрывают гипсокартоном пустые рамы витрин.

Также цветы возложили у «Вечного огня», который располагается на Соборной площади. На ней же стоят новогодняя ёлка и оборудован каток, которые были повреждены при обстрелах.

Отмечается, что город постепенно восстанавливается: коммунальные службы активно приводят в порядок улицы, общественный транспорт ходит по маршрутам, везде патрулируют наряды полиции.

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#белгород
#мемориал
#цветы
#память
#погибшие
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Депутат Госдумы Хамитов исполнил мечту 10-летнего Артура из ДНР
31 декабря 2023, 14:51

Артур Лукьянов загадал необычное желание.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.

Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

10-летний Артур получил не только форму, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит». Мальчику записал видеообращение защитник клуба Дмитрий Чистяков. Он пожелал ему реализации всех планов.

«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. У каждого есть возможность стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

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#новый год
#ёлка желаний
#дети
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С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в РФ
Желающие переселиться в РФ, с 1 января обязаны подтвердить знание русского языка
31 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

C 1 января соотечественники, которые проживают за рубежом и желают добровольно переселиться в РФ, будут обязаны документально подтверждать владение русским языком.
Данная информация следует из постановления правительства, которое опубликовано на портале правовой информации.

Условием приема заявлений от соотечественников, которые не являются гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.

Подтвердить владение русским языком возможно документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Или документом об образовании, который был выдан в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решением комиссии по результатам собеседования.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом, принята президентским указом в 2006 году. Она способствует переселению на родину людей, которые оказались после распада СССР за пределами РФ.

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#гражданство
#россия
#русский язык
#новости
#общество
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Зампред Правительства МО Гержик вручил подарок мальчику из ДНР
31 декабря 2023, 14:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Желание мальчика Серёжи из села Митьково-Качкары на «Ёлке желаний» исполнил заместитель председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
Сергей Бабанов мечтает восстанавливать разрушенные города и посёлки родного Донбасса, но для этого ему ещё многому нужно научиться.

Министр Гержик высоко оценил стремление мальчика, ведь он сам является частым гостем новых регионов России, поскольку при его непосредственном участии специалистами из Подмосковья производятся восстановительные работы в Приазовье.

Гержик вручил Сергею в качестве подарка на Новый год ноутбук.

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#ёлка желаний
#алексей гержик
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#днр
#ребёнок
#новый год
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Роднина рассказала, как реагирует на критику из-за жизни в США
Ирина Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику жизни в США
31 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина рассказала о своей реакции на критику из-за жизни в США.
Sport24 пишет, что, по словам Родниной, она спокойно реагирует на комментарии людей о её жизни в США. Роднина отметила, что работала там.

«Это было другое время, не как сейчас. Жила в Моcкве, когда ещё даже многие не родилиcь. И поехала в CША, когда многие хотели переехать в Моcкву», — говорит Ирина Роднина.
29 декабря Роднина сравнила уровень комфорта московской жизни и жизни в Нью-Йорке. По её мнению, Москва намного лучше для жизни.

Ирина Роднина жила в Америке с 1990 по 2002 год. В США она работала тренером международного центра фигурного катания.

Ранее шахматистка Гунина рассказала о своём отношении к украинским спортсменам. В субботу россиянка Валентина Гунина стала первой на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). Валентина Гунина во второй раз одержала победу на чемпионате мира по блицу. Впервые она победила на турнире в 2012 году. Гунина набрала 14 очков из 17 возможных. В заключительной партии спортсменка из России обыграла украинку Анну Музычук.

«Меня не смущает, что украинские шахматистки не подают руки, потому что мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя»-, говорит Валентина Гунина.
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#спорт
#сша
#россия
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