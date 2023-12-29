В Кремле заявили о рекордном уровне поддержки Путина россиянами

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки главы российского государства Владимира Путина всегда находился на высоком уровне. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, в этом нет ничего удивительного, так как уже не первый опрос общественного мнения подтверждает эти данные.
Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса ФОМ. По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек.
Напомним, в марте в России состоятся президентские выборы. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.
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Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса ФОМ. По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек.
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Екатерина Коршунова