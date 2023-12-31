Шольц во время новогоднего обращения вспомнил Путина

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил президента РФ Владимира Путина во время новогоднего обращения.
Die Welt сообщает, что Россия начала конфликт в центре Европы, сказал Шольц, а потом Владимир Путин «перекрыл газовый кран».
Шольц ранее говорил о проблемах с газом и перекладывал вину за это на российского президента. В первой половине декабря, во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц сказал, что на мировых рынках за газ теперь нужно платить в 10 раз больше. По его мнению, виновата Россия.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом, об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети X.
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Шольц ранее говорил о проблемах с газом и перекладывал вину за это на российского президента. В первой половине декабря, во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц сказал, что на мировых рынках за газ теперь нужно платить в 10 раз больше. По его мнению, виновата Россия.
«Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», —говорит Шольц.В России посчитали мнение политика абсурдным. По словам политика Виталия Колшатова, на ситуацию в Европе оказали влияние действия Евросоюза, получавшего до этого российские энергоресурсы по оптовой стоимости.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом, об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети X.
«Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», - прокомментировал ситуацию Шольц.Канцлер также отметил, что планирует продолжать работу, несмотря на свою болезнь, но делать это он будет в изоляции.
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Мария Фирсова